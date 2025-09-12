    Necaxa

    Entre gritos de "fuera Gago", Rayos y FC Juárez empatan en Aguascalientes

    Necaxa y Bravos igualaron a un gol en la Jornada 8 del Apertura 2025.

    Por:
    TUDN
    Video ¡GOL! anota para FC Juárez. Óscar Estupiñán

    Necaxa hiló su sexto partido sin ganar en lo que va del Apertura 2025 y empató a un gol ante un FC Juárez que está del otro lado de la balanza y consiguió su cuarto duelo consecutivo sin perder del torneo.

    El público no salió contento del Estadio Victoria y abucheó al equipo, y a Fernando Gago al descanso, y gritó hacía el final "fuera Gago".

    PUBLICIDAD

    El gol de los Rayos fue obra de Tomás Badaloni, mientras por los visitantes marcó Óscar Estupiñán.

    El tanto de Bravos ocurrió bien pronto en el partido. A los tres minutos, Estupiñán recibió un balón en el área y remató solo, incluso pareció fuera de lugar en un primer momento de tan solo que estaba, y abrió el marcador.

    Luego, lo de Necaxa fue fallar y perderse siempre en el penúltimo toque ya fuera Palavecino, Badaloni, Rossano o Pérez.

    Del otro lado, los hombres de Martín Varini se mantuvieron al acecho y estuvieron cerca del segundo tanto cuando expiraba el primer lapso, pero el disparo de Guilherme Castillo salió apenas del arco de Unsain.

    Ya en la segunda mitad, Estupiñan casi amplió el marcador, pero cruzó de más el balón a los 51.

    En un incidente curioso, Jessica Morales la abanderada número uno, pisó sin querer a Johan Rojas mientras discutían y se encaraban por un empujón del jugador de Necaxa a un rival. No pasó a mayores.

    Necaxa igualó el partido con un sólido cabezazo de Badaloni tras asistencia de Diego de Buen a los 73 minutos.

    Rayos se hizo entonces del balón y se fue por el partido, aunque a Ricardinho de Bravos, no le validaron un remate de cabeza que terminó en las redes de Necaxa.

    Con este resultado, Rayos alcanzó seis puntos y sigue en los últimos sitios del campeonato, mientras Bravos alcanzó 12 unidades y a falta del resto de la fecha, está en lugares de Liguilla.

    Video ¡Gol de Necaxa! Remate poderoso de Badaloni para el empate ante Bravos

    Más sobre Apertura 2025

    1 min
    Anthony Martial, ya viste de rayado y envió mensaje que ilusiona a su afición

    Anthony Martial, ya viste de rayado y envió mensaje que ilusiona a su afición

    1 min
    ‘Chuy’ Corona confirma que su retiro será a fin de mes ante Cruz Azul

    ‘Chuy’ Corona confirma que su retiro será a fin de mes ante Cruz Azul

    1 min
    Chicharito Hernández se iría de Chivas para regresar al futbol de Inglaterra

    Chicharito Hernández se iría de Chivas para regresar al futbol de Inglaterra

    1 min
    Anthony Martial es refuerzo oficial de Monterrey para el Apertura 2025

    Anthony Martial es refuerzo oficial de Monterrey para el Apertura 2025

    2:03
    Pumas busca a ‘héroe’ aficionado tras explosión de pipa en México

    Pumas busca a ‘héroe’ aficionado tras explosión de pipa en México

    Relacionados:
    NecaxaFC Juárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD