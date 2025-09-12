Necaxa hiló su sexto partido sin ganar en lo que va del Apertura 2025 y empató a un gol ante un FC Juárez que está del otro lado de la balanza y consiguió su cuarto duelo consecutivo sin perder del torneo.

El público no salió contento del Estadio Victoria y abucheó al equipo, y a Fernando Gago al descanso, y gritó hacía el final "fuera Gago".

PUBLICIDAD

El gol de los Rayos fue obra de Tomás Badaloni, mientras por los visitantes marcó Óscar Estupiñán.

El tanto de Bravos ocurrió bien pronto en el partido. A los tres minutos, Estupiñán recibió un balón en el área y remató solo, incluso pareció fuera de lugar en un primer momento de tan solo que estaba, y abrió el marcador.

Luego, lo de Necaxa fue fallar y perderse siempre en el penúltimo toque ya fuera Palavecino, Badaloni, Rossano o Pérez.

Del otro lado, los hombres de Martín Varini se mantuvieron al acecho y estuvieron cerca del segundo tanto cuando expiraba el primer lapso, pero el disparo de Guilherme Castillo salió apenas del arco de Unsain.

Ya en la segunda mitad, Estupiñan casi amplió el marcador, pero cruzó de más el balón a los 51.

En un incidente curioso, Jessica Morales la abanderada número uno, pisó sin querer a Johan Rojas mientras discutían y se encaraban por un empujón del jugador de Necaxa a un rival. No pasó a mayores.

Necaxa igualó el partido con un sólido cabezazo de Badaloni tras asistencia de Diego de Buen a los 73 minutos.

Rayos se hizo entonces del balón y se fue por el partido, aunque a Ricardinho de Bravos, no le validaron un remate de cabeza que terminó en las redes de Necaxa.

Con este resultado, Rayos alcanzó seis puntos y sigue en los últimos sitios del campeonato, mientras Bravos alcanzó 12 unidades y a falta del resto de la fecha, está en lugares de Liguilla.