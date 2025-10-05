Inicio del Pumas vs. Chivas se retrasa por fuerte lluvia en Ciudad Universitaria
Una vez más el tiempo atmosférico hizo de las suyas en uno de los juegos más esperados de la Jornada 12.
La Liga MX ha dado a conocer que el inicio del partido de Jornada 12 entre Pumas y Chivas se ha retrasado por la fuerte lluvia que ha caído al sur de la Ciudad de México.
Por medio de redes sociales, la liga hizo oficial el cambio de hora del silbatazo inicial, el cual se tenía planeado originalmente a las 7pm, hora del centro de México, 9pm del Este de Estados Unidos.
"El partido @PumasMX vs @Chivas a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario retrasará su inicio. Esto debido a las condiciones climatológicas en las inmediaciones del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio".
De acuerdo con Rodrigo Celorio, para TUDN, los árbitros y autoridades de la Liga MX saldrán a la cancha de CU a las 6:50pm para corroborar las condiciones del terreno de juego y determinar si darán o no comienzo al calentamiento.
No es la primera vez en lo que va del torneo Apertura 2025 de Liga MX y Liga MX Femenil que un partido en Ciudad Universitaria se retrasa por las extremas condiciones atmosféricas.
Chivas llega al partido con dos victorias consecutivas y, por lo tanto, como ligeros favoritos ante unos Pumas que no suman victorias desde hace tres jornadas.