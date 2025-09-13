    Cruz Azul

    Rivero termina ensangrentado por tremenda patada de Aceves en la cara

    La jugada se dio en el minuto 61 del partido y terminó en un penal que acabó en gol del Cruz Azul en el Hidalgo.

    Video ¡Expulsión! El árbitro saca la roja directa a Alonso Aceves.

    Una polémica acción se dio en el segundo tiempo del partido entre Pachuca y Cruz Azul de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, la cual terminó con un jugador de La Máquina ensangrentado y con una segunda expulsión para los Tuzos, acción que además derivó en un penal para la visita.

    Se jugaba el minuto 61 del partido cuando Alonso Aceves intentó rechazar un centro de costado en el área de los locales, pero en su intento de sacar el balón estiró la pierna con mucha vehemencia y alcanzó a golpear en la cara a Ignacio Rivero, quien terminó totalmente ensangrentado.

    Tras revisar la jugada con el VAR, el árbitro Joaquín Vizcarra no solamente decretó pena máxima para Cruz Azul, sino que además le mostró una tarjeta roja al defensor de los Tuzos, algo que generó la airada protesta del cuerpo técnico encabezado por Jimmy Lozano.

    El sibante Vizcarra, que ya le había puesto la tarjeta roja a Chiqute Orozco (Cruz Azul) y Luis Quiñones (Tuzos), consideró que Aceves “ puso en peligro la integridadf física” de Rivero y por eso expulsó al futbolista del Pachuca.

    Para colmo, Gabriel ‘Toro’ Fernández anotó la pena máxima y puso en venjata a los pupilos de Nicolás Larcamón en un partido que ha tenido varias acciones polémicas y que dará mucho de qué hablar.

    Video ¡Gol de Cruz Azul en jugada llena de polémica!

