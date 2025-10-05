Video ¡Golazo! Cervantes la puso lejos de Acevedo para el tercero del América

América derrotó a Santos Laguna en la Jornada 12 del Apertura 2025 de Liga MX, pero perdió a tres jugadores titulares por lesión de cara a la fecha FIFA de octubre.

La noche maldita para América inició antes del silbatazo cuando se dio a conocer en la transmisión de TUDN que Sebastián Cáceres era baja de último minuto, obligando a Jardine a modificar rápidamente su XI inicial.

Después, al minuto 12, Haret Ortega entró son fuerza desmedida sobre la pierna de Maximin al intentar disputar el balón. El francés recibió el fuerte golpe por detrás y se quedó tirado varios minutos antes de reincorporarse.

Sin embargo, Maximin no se recuperó del todo, pues al 28' tuvo que pedir su cambio y salió cojeando de la cancha con señales claras de dolor y frustración.

Como si fuera poco, el plantel de André Jardine sufrió una baja más cuatro minutos después, cuando José 'La Pantera' Zúñiga pidió su cambio tirado en el césped por una lesión muscular.

Brian Rodríguez y 'Búfalo' Aguirre vieron minutos ante las lesiones de sus compañeros y fue este último quien cuatro minutos después de haber ingresado se entendió con Alex Zendejas para marcar el 1-0 al empujar el balón tras el centro diagonal a segundo poste.

Antes del descanso, Aguirre parecía firmar su doblete tras una serie de rebotes en el área, pero el VAR echó para atrás el gol por una polémica falta previa en medio campo.

Pero ya en la segunda parte, al 62', Brian Rodríguez aprovechó una gran jugada de conjunto en el área grande para cruzar su disparo y batir a Acevedo para el 2-0.