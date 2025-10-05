Video ¡Maximin no pudo más! El francés pide su cambio y sale enojado

La Jornada 12 del Apertura 2025 trajo malas noticias para el plantel del América, que en menos de 45 minutos ante Santos Laguna perdió a tres jugadores titulares por lesión.

El primero fue Sebastián Cáceres, quien minutos antes del arranque del partido celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes sufrió una lesión y tuvo que ceder su lugar en el XI inicial.

PUBLICIDAD

Pasaron 12 minutos de partido cuando Haret Ortega recetó una tremenda entrada sobre Allan Saint-Maximin por detrás y levantó al delantero francés, lo que le generó la tarjeta amarilla.

Maximin resintió el golpe y se quedó varios minutos sobre el césped para después reincorporarse y calmar a toda la afición. Sin embargo, poco antes de la media hora, el francés pidió el cambio y salió de la cancha directamente hacia los vestidores con un claro gesto de dolor.

Como si no hubiera sido suficiente, un par de minutos después, José 'La Pantera' Zúñiga también pidió el cambio al terminar en el césped tomándose la parte posterior de la pierna izquierda. El jugador se habría lesionado al intentar rescatar un balón de la línea de meta.

Los tres lesionados en menos del primer tiempo se sumaron a las delicadas bajas de Henry Martín y Álvaro Fidalgo, quienes llevan varias jornadas lidiando con lesiones de cara al cierre de la fase regular del torneo.