América vs. Santos aún no se jugaba y André Jardine debió modificar de último momento su alineación titular debido a una lesión como parte de la Jornada 12 de la Liga MX.

Fue en los minutos previos al encuentro que el uruguayo Sebastián Cáceres presentó molestias musculares y no pudo cumplir con su noveno partido como titular en lo que va del semestre.

Fue Alan Cervantes quien ocupó su lugar en la alineación titular del América vs Santos en el Estadio Ciudad de los Deportes y en la banca entró de último momento Néstor Araujo, pues el uruguayo salió así de la convocatoria de la noche de este sábado.

Además, André Jardine, director técnico de las Águilas, tampoco tuvo disponible al español Álvaro Fidalgo; si bien se encuentra bien físicamente tras una posible lesión, prefirió no exigirlo y descansarlo de cara a la Fecha FIFA.