    América vs. Santos: Sebastián Cáceres es baja por lesión de la alineación titular

    El técnico del América debió modificar su once inicial de la Jornada 12 ante Santos debido a una baja por molestias musculares.

    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Baja de último momento en alineación del América vs. Santos!

    América vs. Santos aún no se jugaba y André Jardine debió modificar de último momento su alineación titular debido a una lesión como parte de la Jornada 12 de la Liga MX.

    Fue en los minutos previos al encuentro que el uruguayo Sebastián Cáceres presentó molestias musculares y no pudo cumplir con su noveno partido como titular en lo que va del semestre.

    Fue Alan Cervantes quien ocupó su lugar en la alineación titular del América vs Santos en el Estadio Ciudad de los Deportes y en la banca entró de último momento Néstor Araujo, pues el uruguayo salió así de la convocatoria de la noche de este sábado.

    Además, André Jardine, director técnico de las Águilas, tampoco tuvo disponible al español Álvaro Fidalgo; si bien se encuentra bien físicamente tras una posible lesión, prefirió no exigirlo y descansarlo de cara a la Fecha FIFA.

    La Liga MX Apertura 2025 se reanudará hasta el 17 de octubre y el 18 de este mes América visitará al Cruz Azul en un duelo de alta tensión hacia la Liguilla, pues el cuadro de Coapa pelea por el liderato y por la clasificación directa a los Cuartos de Final.

