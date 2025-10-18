    FC Juárez

    Juárez y Pachuca mantienen el paso, y siguen sumando

    El conjunto de la frontera y los Tuzos igualan, y se mantienen a mitad de la tabla.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Resumen | Pachuca le arrebata los tres puntos a Necaxa con solitario gol de Luis Quiñones

    FC Juárez mantiene el Estadio Olímpico Benito Juárez como su bastión y sigue sumando en su casa, porque de sus 19 puntos, 14 los ha obtenido ahí. Mientras, Tuzos con el empate a dos goles, sumó su cuarto partido sin perder en el Apertura 2025.

    Los goles del encuentro, por los locales fueron obra de Guilherme Castilho y Chaka Rodríguez (autogol) a los 16 y 26 minutos, respectivamente, por la visita anotaron Kenedy y Jesús Murillo a los 20 y 66.

    El duelo vivió su mejor parte en 10 minutos cuando entre el 16 y 26 se marcaron tres goles. Después, el dominio fue alternativo.

    A los 66, Murillo igualó y las cosas solo se pusieron emocionantes hacía el final del duelo con FC Juárez buscando la victoria y con la expulsión de Damián Barreto sobre el tiempo.

    Con este resultado, Bravos, a falta del resto de la fecha, alcanzó la octava posición del Apertura 2026 con 19 unidades. Por su parte, Pachuca llegó a 21 puntos y está en el sexto puesto.

    FC Juárez visitará a Monterrey en la jornada de mitad de semana, mientras los Tuzos recibirán a Tigres.

    Video Resumen | Pachuca tiene vida y derrota en casa a San Luis

