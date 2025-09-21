Rayados recibió al América en partido correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, encuentro que se disputó en el Gigante de Acero.

América perdía el juego por el gol de Fidel Ambriz al minuto 16, pero hasta ese momento no era lo peor, a los 22 minutos se presentó una lesión del defensor de las Águilas que tuvo que ser retirado en el carrito de las asistencias.

Se trata del zaguero Dagoberto Espinoza, quien se lastimó solo en una jugada en la que disputaba el balón contras Gerardo Arteaga.

El canterano del América se llevó las manos a la rodilla izquierda y tras ser revisado los médicos pidieron el cambio de forma inmediata, el jugador salió entre lágrimas del terreno de juego.

Dagoberto se suma a la lista de lesiones que han aquejado al conjunto de André Jardine en los últimos días, Álvaro Fidalgo sufrió un golpe en el Clásico ante Chivas, Henry Martín presentó un esguince en la rodilla durante un entrenamiento.

Un día previo al choque contra Monterrey, se informó que Jonathan dos Santos sufrió un desgarre en el gemelo de la pierna derecha.

América enfrentará una fecha doble con estas bajas, visitará a Atlético San Luis el miércoles 24 de septiembre, tres días después recibirá a los Pumas.