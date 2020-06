“La verdad no hubiese querido vivir nada de esto, sé que cometí errores que me llevaron a todo esto, la semana que pasé ahí (Reclusorio Norte) lloré como un niño , fui acompañado por mi hermano, mi cuñado y eso lo hizo más tranquilo, si hubiera estado solo habría sido más difícil”, expresó al tiempo de relatar lo que pasó en su casa.

“Después de la discusión, que no duró más de 4 o 5 minutos, y una llamada del hermano de Lucely, llegaron como 12 o 15 patrullas y me sorprendió mucho todo eso, yo estaba en mi habitación, Lucely salió con su hermana y llegaron 8 policías a sacarme, me pidieron una explicación y les dije que hubo una situación fuerte pero que no hubo ninguna agresión”, expresó.