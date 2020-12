Refuerzos ven a Mazatlán como una oportunidad de reinventarse

Mazatlán FC presentó de manera oficial a sus refuerzos para el Guardianes 2021 encabezados por Nicolás Vikonis , experimentado guardameta procedente del Puebla quien aseguró que tomó el reto de llegar al puerto sinaloense pues consideró que podría ser la última oportunidad en su carrera de irse vendido a otro equipo, por lo que no dudó en cambiar de aires.

“Yo había vendido mis derechos deportivos a Puebla, aún tenía dos años de contrato, me venían mejores cosas en Mazatlán, económicamente me hicieron una buena propuesta, quizá era la última venta que se podía dar en mi trayectoria y por eso quise venir a Mazatlán”, dijo en conferencia de prensa.

“En Atlas los dos primeros campeonatos me sentí muy bien, estuve cómodo, vino una lesión y me costó agarrar ritmo, dejé de hacer algunas cosas y por eso necesitaba un cambio de aires, retomar las ganas, sentirme valorado, también son los primeros días, pero es bueno, el cuerpo técnico y compañeros me han hecho sentir cómodo y se que acá puedo explotar de alguna forma”.