"Se informa que en relación a la Solicitud de Investigación por un posible Error manifiesto del Árbitro, presentada por el Club América, una vez llevada a cabo la investigación vinculada con la expulsión del Jugador Sebastián Enzo Cáceres Ramos correspondiente a la Jornada 9 del Torneo #GritaMéxico A21 de LIGA MX disputado entre los clubes TOLUCA vs. AMÉRICA y después de haber analizado la jugada correspondiente, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, esta Comisión determina que No procede dicha solicitud, por lo que el jugador no podrá participar con su Club en la siguiente jornada del certamen", se lee en el comunicado emitido por la Comisión Disciplinaria.