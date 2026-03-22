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    ¿Raspón a Torrent? Salcedo resalta lo que Rayados ha ganado con Nico Sánchez

    El jugador de la 'Pandilla' deja curioso posteo después del encuentro ante el Rebaño en el Gigante de Acero.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Resumen | ¡Cierre de película! Rayados estuvo a nada de empatar pero Chivas se lleva la victoria

    Carlos Salcedo, jugador de los Rayados de Monterrey, dejó un enigmático mensaje después del encuentro entre su equipo y Chivas que acabó con triunfo agónico del Rebaño en la Liga MX.

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    El 'Titán' mostró su confianza en el proyecto actual de la 'Pandilla' bajo el mando de Nico Sánchez y consideró que, a su juicio, el actual cuerpo técnico ha dado mayor identidad al conjunto norteño.

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    Todo ello quedó mostrado en un mensaje enigmático en las redes sociales de Carlos Salcedo, a pesar de la derrota ante Chivas y en donde el Monterrey dejó ir el triunfo con penal fallado de último minuto.

    "Es cierto que el deporte de alto rendimiento es de resultados, pero la IDENTIDAD Y EL DARLO TODO HASTA EL FINAL QUE HEMOS GANADO CON ESTE NUEVO CT es de resaltar. Viene el cierre de torneo y vamos por todo! Orgulloso de ESTE GRAN GRUPO QUE SE ESTÁ FORMANDOVAMOS NOSOTROS", escribió Salcedo.

    El mensaje pondera la labor de Nico Sánchez, quien apenas tiene unas semanas al frente de Monterrey después de que Doménec Torrent saliera por la puerta de atrás de la dirección técnica de los Rayados.

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