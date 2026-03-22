Liga MX ¿Raspón a Torrent? Salcedo resalta lo que Rayados ha ganado con Nico Sánchez El jugador de la 'Pandilla' deja curioso posteo después del encuentro ante el Rebaño en el Gigante de Acero.

Video Resumen | ¡Cierre de película! Rayados estuvo a nada de empatar pero Chivas se lleva la victoria

Carlos Salcedo, jugador de los Rayados de Monterrey, dejó un enigmático mensaje después del encuentro entre su equipo y Chivas que acabó con triunfo agónico del Rebaño en la Liga MX.

El 'Titán' mostró su confianza en el proyecto actual de la 'Pandilla' bajo el mando de Nico Sánchez y consideró que, a su juicio, el actual cuerpo técnico ha dado mayor identidad al conjunto norteño.

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Todo ello quedó mostrado en un mensaje enigmático en las redes sociales de Carlos Salcedo, a pesar de la derrota ante Chivas y en donde el Monterrey dejó ir el triunfo con penal fallado de último minuto.

"Es cierto que el deporte de alto rendimiento es de resultados, pero la IDENTIDAD Y EL DARLO TODO HASTA EL FINAL QUE HEMOS GANADO CON ESTE NUEVO CT es de resaltar. Viene el cierre de torneo y vamos por todo! Orgulloso de ESTE GRAN GRUPO QUE SE ESTÁ FORMANDOVAMOS NOSOTROS", escribió Salcedo.