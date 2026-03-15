Santos El delantero noruego-mexicano que sorprende en la Liga MX El atacante nacido en Oslo llegó en enero a Santos y ya suma cuatro goles en el equipo Sub 19.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Chivas se impone a Santos en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

La historia de Magnus López Gustavsen está un tanto alrevesada con respecto a lo que estamos acostumbrados en México. La idea siempre es juegas, destacas y te vas a Europa.

Pero el atacante nacido en Oslo de padre mexicano, de hecho la Liga MX lo tiene registrado como mexicano, jugó en Noruega, destacó en la tercera división de aquella nación y en enero del 2026 firmó para Santos.

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Y ahora mismo ha empezado a llamar la atención. En ocho partidos jugados en la Sub 19 de los Guerreros, dos de titular y 326 minutos, ya marcó cuatro goles. Todos ellos en la últimas tres fechas del Clausura 2026.

En la Jornada 9, uno ante Cruz Azul (ganó Santos 2-1), en la 10 otro ante Tijuana (cayó Santos 2-1) y dos el sábado 14 de marzo en la 11 para vencer a Chivas 1-2 en Gigantera.

De 20 años recién cumplidos, Magnus mide 1.90 mts y proviene de la Norsk Tipping-Ligaen 3 (la tercera división noruega) y en seis años anotó 78 goles en la categoría, Erling Haaland hizo 60 en tres años en la misma categoría.

En la más reciente temporada con el Nordstrand IF hizo 16 tantos en 22 partidos y antes de llegar a La Laguna se rumoró que podía jugar con la Sub 20 de México e incluso de una posible llegada a Chivas, pero ahora mismo su presente es Santos y ha iniciado con gran pie su paso por el futbol mexicano.