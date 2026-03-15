    Santos

    El delantero noruego-mexicano que sorprende en la Liga MX

    El atacante nacido en Oslo llegó en enero a Santos y ya suma cuatro goles en el equipo Sub 19.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Chivas se impone a Santos en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

    La historia de Magnus López Gustavsen está un tanto alrevesada con respecto a lo que estamos acostumbrados en México. La idea siempre es juegas, destacas y te vas a Europa.

    Pero el atacante nacido en Oslo de padre mexicano, de hecho la Liga MX lo tiene registrado como mexicano, jugó en Noruega, destacó en la tercera división de aquella nación y en enero del 2026 firmó para Santos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Efraín Juárez se despide efusivamente de la afición de Pumas tras empatar con Cruz Azul
    2 mins

    Efraín Juárez se despide efusivamente de la afición de Pumas tras empatar con Cruz Azul

    Liga MX
    Resumen | Keylor Navas el héroe vs. Cruz Azul en empate a 2
    6:01

    Resumen | Keylor Navas el héroe vs. Cruz Azul en empate a 2

    Liga MX
    Al momento: esto es lo que se sabe de la renovación de Keylor Navas
    1:16

    Al momento: esto es lo que se sabe de la renovación de Keylor Navas

    Liga MX
    Ignacio Ambriz renuncia a la dirección técnica del León tras perder con Tijuana
    2 mins

    Ignacio Ambriz renuncia a la dirección técnica del León tras perder con Tijuana

    Liga MX
    Gabriel Milito comenta sobre la convocatoria de Armando González para el Mundial 2026
    1 mins

    Gabriel Milito comenta sobre la convocatoria de Armando González para el Mundial 2026

    Liga MX
    ¡Está de regreso! Kevin Mier reaparece en la Liga MX con Cruz Azul
    1:20

    ¡Está de regreso! Kevin Mier reaparece en la Liga MX con Cruz Azul

    Liga MX
    Diego Abreu hace gol y así fue el emotivo festejo con papá ‘Loco’ Abreu
    1:22

    Diego Abreu hace gol y así fue el emotivo festejo con papá ‘Loco’ Abreu

    Liga MX
    Chivas derrota a Santos en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX
    2 mins

    Chivas derrota a Santos en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX
    Resumen | Salomón Rondón rescata el empate de Pachuca al Atlético San Luis
    5:48

    Resumen | Salomón Rondón rescata el empate de Pachuca al Atlético San Luis

    Liga MX
    Atlético San Luis y Pachuca empatan en ‘feria de goles anulados’
    3 mins

    Atlético San Luis y Pachuca empatan en ‘feria de goles anulados’

    Liga MX

    Y ahora mismo ha empezado a llamar la atención. En ocho partidos jugados en la Sub 19 de los Guerreros, dos de titular y 326 minutos, ya marcó cuatro goles. Todos ellos en la últimas tres fechas del Clausura 2026.

    En la Jornada 9, uno ante Cruz Azul (ganó Santos 2-1), en la 10 otro ante Tijuana (cayó Santos 2-1) y dos el sábado 14 de marzo en la 11 para vencer a Chivas 1-2 en Gigantera.

    De 20 años recién cumplidos, Magnus mide 1.90 mts y proviene de la Norsk Tipping-Ligaen 3 (la tercera división noruega) y en seis años anotó 78 goles en la categoría, Erling Haaland hizo 60 en tres años en la misma categoría.

    En la más reciente temporada con el Nordstrand IF hizo 16 tantos en 22 partidos y antes de llegar a La Laguna se rumoró que podía jugar con la Sub 20 de México e incluso de una posible llegada a Chivas, pero ahora mismo su presente es Santos y ha iniciado con gran pie su paso por el futbol mexicano.

    Video Santos Laguna buscará anular a Chivas "con faltas"
    Relacionados:
    Santos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX