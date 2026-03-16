    Mazatlán FC

    Sergio Bueno critica el papel del técnico mexicano en la Liga MX

    El director técnico del Mazatlán considera que hay un desfase donde el técnico mexicano está marginado.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Sergio Bueno habla sobre el papel del técnico mexicano en la Liga MX

    Después de la derrota de Mazatlán sufrida 2-0 ante el América, el técnico cañonero, Sergio Bueno, aceptó que fue un partido complicado para su equipo, aunque consideró que pudieron alcanzar el empate.

    "Hay que ser muy claro, no hay que mentir, un partido que se tornó bastante complejo para nosotros, con un América que intentó hacernos daño en todo momento, por ratos nos sometió, el equipo paulatinamente fue encontrando el acomodo y bien pudimos encontrar el empate en la segunda parte".

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    Al hablar del papel de los técnicos mexicanos en la Liga MX, el estratega fue enfático al decir que están marginados.

    "Merece la pena hablar a fondo de una situación de esta naturaleza, donde creo que hay un desfase total y absoluto en nuestra competencia, donde el técnico mexicano ya tiene varios años que está marginado, que el espacio que ocupamos es mínimo".

    Finalmente , Sergio Bueno hizo un llamado a los estrategas nacionales a demostrar que se puede seguir confiando en ellos al frente de los equipos.

    "Bueno, tenemos que levantar la mano, tenemos que hacernos sentir, de cierta forma tenemos que buscar que el que está en activo capitalizar la oportunidad y hacerlo ver, a través de ustedes, para que haya una postura diferente de la gente que decide que se pudiera volver a apostar por el técnico mexicano".

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