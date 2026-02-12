    América

    Ramón Ramírez aclara porqué el Clásico Nacional es insuperable

    El exjugador de las Chivas pone razones claras por las que el América vs. Cruz Azul nunca desbancará al Clásico Nacional.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Ramón Ramírez dice porqué el Clásico es insuperable


    Hablar de jugadores emblemáticos de Chivas siempre nos va a remitir a Ramón Ramírez, es una de las voces autorizadas para hablar de este equipo, por lo que al debatir del Clásico ante América lo obliga a hablar de las diferencias.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Ramón Ramírez dice porqué el Clásico es insuperable
    1:16

    Ramón Ramírez dice porqué el Clásico es insuperable

    Liga MX
    Leyendas de Chivas ven a la Hormiga en el Mundial 2026
    2:20

    Leyendas de Chivas ven a la Hormiga en el Mundial 2026

    Liga MX
    ¿Te acuerdas? Los memorables cinco partidos del Clásico Chivas vs. América
    6:29

    ¿Te acuerdas? Los memorables cinco partidos del Clásico Chivas vs. América

    Liga MX
    Chivas vs. América: Henry Martín reafirma su compromiso con el americanismo
    2 mins

    Chivas vs. América: Henry Martín reafirma su compromiso con el americanismo

    Liga MX
    Henry Martín confirma su compromiso con la afición del América
    3:36

    Henry Martín confirma su compromiso con la afición del América

    Liga MX
    Chivas vs. América: Los datos que debes saber previo al juego
    2:16

    Chivas vs. América: Los datos que debes saber previo al juego

    Liga MX
    Día uno de Vinicius Lima en América: La advertencia a toda la Liga MX
    2:42

    Día uno de Vinicius Lima en América: La advertencia a toda la Liga MX

    Liga MX
    Los jugadores de Chivas y América que pueden decidir el Clásico
    1:46

    Los jugadores de Chivas y América que pueden decidir el Clásico

    Liga MX
    ¿Alguien como Tito? En Cruz Azul, los delanteros argentinos no destacan
    2:11

    ¿Alguien como Tito? En Cruz Azul, los delanteros argentinos no destacan

    Liga MX
    ¡Semana de Clásico Nacional! Así puedes ver la Jornada 6 del Clausura 2026
    1:47

    ¡Semana de Clásico Nacional! Así puedes ver la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX

    "La tradición que envuelve a este equipo los hace ser más románticos, que más que títulos es conservar esa tradición, principios, darle oportunidad a los jóvenes. Sobre tener desventaja, no tenemos fobia los que jugamos en Chivas a los extranjeros".

    En el programa de Faitelson sin Censura, el exjugador del Rebaño Sagrado dejó claro que el Clásico de Clásicos nunca va a ser superado por el América vs. Cruz Azul.

    "No lo creo, a veces los Clásicos no solamente se viven en lo futbolístico o en los títulos, puede resultar mediocre, pero en los Clásicos se basan en la afición, popularidad"

    Y Ramón Ramírez fue más allá al explicarle a David Faitelson una de las razones principales por las que el Clásico Joven nunca va a tener más arraigo que el Chivas vs. América.

    "En lo que significa e l antagonismo de un equipo que históricamente siempre ha jugado con mexicanos, contra uno que deslumbra con sus contrataciones y los extranjeros y eso solo lo tiene Chivas y América, no lo van alcanzar nunca, porque alguna vez dijeron de Tigres vs. América, pero Chivas vs. América es único".

    Relacionados:
    AméricaGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX