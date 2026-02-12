América Ramón Ramírez aclara porqué el Clásico Nacional es insuperable El exjugador de las Chivas pone razones claras por las que el América vs. Cruz Azul nunca desbancará al Clásico Nacional.

Video Ramón Ramírez dice porqué el Clásico es insuperable



Hablar de jugadores emblemáticos de Chivas siempre nos va a remitir a Ramón Ramírez, es una de las voces autorizadas para hablar de este equipo, por lo que al debatir del Clásico ante América lo obliga a hablar de las diferencias.

"La tradición que envuelve a este equipo los hace ser más románticos, que más que títulos es conservar esa tradición, principios, darle oportunidad a los jóvenes. Sobre tener desventaja, no tenemos fobia los que jugamos en Chivas a los extranjeros".

En el programa de Faitelson sin Censura, el exjugador del Rebaño Sagrado dejó claro que el Clásico de Clásicos nunca va a ser superado por el América vs. Cruz Azul.

"No lo creo, a veces los Clásicos no solamente se viven en lo futbolístico o en los títulos, puede resultar mediocre, pero en los Clásicos se basan en la afición, popularidad"

Y Ramón Ramírez fue más allá al explicarle a David Faitelson una de las razones principales por las que el Clásico Joven nunca va a tener más arraigo que el Chivas vs. América.