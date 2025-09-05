En entrevista exclusiva en Línea de 4 de TUDN y de cara al Clásico de Clásicos del futbol mexicano, el ex capitán de las Chivas, Ramón Morales, considera que el proyecto de Gabriel Milito se tambalea y su futuro podría depender del resultado ante América.

"El entrenador que en este momento está en el Guadalajara no solo llega en el presente, también lo que vienes arrastrando del pasado, entiendo que llega con poco tiempo, que no ha tenido tan malos partidos, pero si no ganas, el pasado llega y te pega, la gente tiene memoria, recuerda; creo que si llega a perder con el América es muy tambaleante, estaría en la tablita como para un cambio de entrenador".

PUBLICIDAD

Al hablar sobre lo que los jugadores del Rebaño Sagrado podrían hacer por salvar a su estratega, Morales advirtió que lo primero que deben hacer es darse cuenta lo que significa vestir los colores rojiblancos del Guadalajara.

"A veces uno quiere pensar que crees en el entrenador, en todo el proyecto, pero sí me gustaría decirlo con todo respeto, el jugador debe entender en dónde está parado y qué playera trae puesta, también el pasado, ¿cuál es el pasado del jugador?"

Aunque advirtió que también para los jugadores es complicado sufrir constantes cambios de director técnico.

" Es muy difícil que también como jugador, estar aguantando que se va un entrenador, es complicado, una salida de DT es fracaso de equipo y de jugador, debe dolerte estar cambiando de entrenador, espero que sea una conjunción de que creen en Milito y el proyecto, y que se pongan las pilas para ganar el Clásico, darían un gran golpe para lo que viene".

EL PENAL DE RAMÓN MORALES A MEMO OCHOA

Al hablar de grandes anécdotas que tuvo en el terreno de juego, especialmente disputando el Clásico Nacional de América vs. Chivas, Ramón Morales habló de una que involucró al 'Bofo' Bautista y al entonces portero de las Águilas, Guillermo Ochoa y que le causó cierto nivel de angustia.

"En Cuartos le tiré un penal a Cruz Azul, Bofo quería la pelota, pero le dije que no, que el próximo era de él si practicaba, y el siguiente fue este penal, me acuerdo que el Bofo toma la pelota, me acordé de aquella plática, soy ser humano antes de futbolista, cuando la tomó, me quitó la preocupación, ya después veo que camina y me dice 'tíralo'".

PUBLICIDAD

El también ex jugador de la Selección Mexicana, advirtió que en ese moment o se acordó de algunos comentarios de Memo Ochoa cuando coincidieron en el Tri.

"Me quedaba en los entrenamientos en Selección, tiros libres y penales, y Ochoa me dijo ahí 'cuando me tires un penal, sé donde lo vas a cobrar', me acordé de todo, por primera vez lo sentí, lo que pedimos siempre es que no se dude, cambio el penal al final, lo tiro como normalmente lo tiro, gracias a Dios entró, lo tiré bien, Memo Ochoa se fue con la lógica de lo que hacía, era Semifinal y un Clásico, buen recuerdo".