    Ramón Juárez deja estas palabras al antiamericanismo y a Javier Aguirre

    El zaguero del América fue contundente con dos temas de los que fue cuestionado antes del juego ante Pachuca.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Raspón azulcrema! Ramón Juárez deja recado al antiamericanismo

    Ramón Juárez, defensa del América, dejó un 'raspón' al antiamericanismo después de que surgieran críticas a su conjunto por el actuar en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y, específicamente, en el juego contra el Atlas.

    En conferencia de prensa previo a enfrentar a los Tuzos del Pachuca en la Jornada 7, Ramón Juárez sostuvo que los azulcrema están ya 'acostumbrados' a este tipo de críticas, pero a su juicio, estas surgen ya que se quiere opacar el trabajo de los dirigidos por André Jardine.

    "Creo que totalmente, todo el antiamericanismo trata de ensuciar la imagen del partido que hicimos, es una realidad, tratan de, muchas veces lo veo, cuando sus propios equipos no dan los resultados que ellos esperan, van sobre nosotros para opacar nuestro trabajo y del partido que hicimos, es lo lindo de este club.

    "Al final, para bien o para mal, siempre se habla, por eso la grandeza de este equipo, muchos lo quieren ver perder o ganar, siempre estará con esas situaciones opacar el trabajo que se hace en cancha", agregó.

    Además, Ramón Juárez expresó su sentir tras quedar fuera de la última convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Japón y Corea del Sur en Estados Unidos.

    "Injusto no, soy de respetar las decisiones de cada cuerpo técnico, en este caso el profe Javier, ellos tomaron la decisión de la lista, sería una mentira si dijera que no tenía la ilusión, siempre sueño poder estar en selección, al final seguié trabajando de la mejor manera de la mano de Dios para seguir ganando esas convocatorias".

    Video ¿Indirecta? Ramón Juárez rompe el silencio y le habla a Javier Aguirre tras convocatoria

