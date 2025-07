El brasileño no podía creer el pasado de su DT cuando llegó a Pumas

Rafael Puente, exdirector técnico en la Liga MX con Lobos BUAP, Querétaro, Atlas y Pumas, además de un breve paso como directivo de Chivas, reveló en el podcast de Más Deporte un par de anécdotas que tuvo tanto en el cuadro de la UNAM como con el Rebaño.

En el caso del conjunto universitario, Rafa Puente, hoy comentarista y analista de TUDN, reveló la ocasión en la que el futbolista brasileño, multicampeón con FC Barcelona y aún como seleccionado nacional por Brasil, elogió su trabajo y determinación cuando llegó como refuerzo.

“Me manda llamar el presidente del equipo y cuando llego me dice la secretaria que me esperé que porque está Dani Alves me esperé ahí 20 minutos. De las mejores cosas que me han pasado como entrenador, las más chingonas.

“Me dice el presidente: ‘a ver, esté cabrón me acaba de confesar algo muy fuerte’. Me dijo que estaba en el Mundial, que dio el anuncio de que yo llegaba a Pumas y empezó a ver la tiradera de mierda, pero linda. Y empezó a ver que si era actor, que si no sé qué, wey, qué pedo con Pumas. Y sí, pues es la verdad.

“Entonces le dijo al presidente que estaba con muchas dudas de regresar que porque notaba falta de seriedad, pues es normal. Además las descalificaciones estaban a la orden del día.

“Y le dijo: ‘lo quiero felicitar por la elección y quiero usted que sepa que el cuerpo técnico que trajo para este torneo es un cuerpo de élite. Y se lo digo porque yo he estado en el Barcelona… se me pone hasta la fecha la piel chinita”, contó un emocionado Rafa Puente al podcast de Más Deporte.

RAFAEL PUENTE IMPUSO AUTORIDAD EN CHIVAS CON JORGE VERGARA

Asimismo, el entrenador mexicano y hoy comentarista y analista en TUDN, indicó que con Jorge Vergara llegó a molestarse porque recién había renunciado a su trabajo en turno para tomar las riendas del equipo como director deportivo, pero fue grande su sorpresa cuando vio al que se perfilaba como nuevo entrenador sin ser consultado.

“A mí me invita Jorge Vergara a trabajar a Chivas y cuando hablo con él le digo: ‘a ver cabrón’. A ver, muy fácil, esto es un pinche barco muy seductor. Me voy a ganar el doble de lo que gano, yo estaba en TDN en esa época. Para ser directivo.

“Pero mira cabrón, esto es muy fácil, tú eres el capitán del barco y yo soy un vil marinero y como marinero tengo todo el derecho a decir si me quiero subir al barco o no a partir del rumbo que el capitán trace”, le dijo Rafa Puente a Jorge Vergara.

“Entonces tú como capitán traza el rumbo, qué quieres de tu equipo. El dueño eres tú, el que decide eres tú y el que dice hacia dónde va a el equipo eres tú y yo decido si me subo o no.

“Al minuto uno yo había renunciado a Televisa, TDN, acreditado para ir al Mundial de Brasil en 2014. Yo estaba acreditado ya, le renuncié a Javier Alarcón y sin haber firmado, arreglado de palabra, llego con Jorge y vengo oyendo en el radio a Jorge Sánchez. Y el técnico de las Chivas va a ser Juan Pérez… y yo: ‘no ma, no tiene ni idea, si yo soy el directivo, cómo Juan Pérez’. Todo lo contrario a lo que yo hablé con Jorge ayer, no hay forma.

“Entro a la oficina de Jorge y cuando llego a la sala de espera volteo y está sentado Juan Pérez dije: ‘vete a la… en la madre cabrón’. Para qué me trajo. Pasan dos minutos, saludo a Juan Pérez y de repente: ‘pásale Juan Pérez’ y a mí me dejan afuera.

“Ah cabrón, ¿cómo? Si yo soy directivo, de qué me estás hablando y como pantera le hablé a mi padre. Cagado de miedo: ‘¿oye qué hago? Ya renuncié allá, yo no puedo tolerar esto, o sea no hay manera que yo tolere esto.

“No cabrón, tú vas a conseguir chamba y pues. Estaba chavo, sí, te entra miedo, así es la vida. Ahí quedó, pasaron 40 minutos hasta que salió Juan Pérez y se fue, debió decir este pobre pendejo no existe, obviamente, yo hubiera pensado eso.

“Voy para adentro, se sienta Jorge, había tres personajes más, se sienta Jorge y dice, ‘bueno, ¿quién empieza?’ ¡Empiezo yo! Es tu equipo, tú decides lo que haces yo te lo dije claramente, si esta es tu forma de trabajar muchas gracias pero yo no le entro. Bien fácil decirlo, yo no tenía chamba, yo había renunciado a Televisa y ahí no tenía nada firmado pero pues para mí en la vida la congruencia es todo”, recordó Rafa Puente.