Los Gallos de Querétaro anunciaron a un par de refuerzos, ambos con experiencia en el futbol de Europa e incluso uno con paso por la Liga MX con el Club Pachuca, con el que jugó un partido en el pasado Mundial de Clubes.

El anuncio se dio en el día del partido del Querétaro ante América dentro de la Jornada 4 de la Liga MX Apertura 2025 al que los Gallos llegaron sin puntos de por medio tras tres derrotas.

PUBLICIDAD

¿QUIÉNES SON LOS REFUERZOS DEL QUERÉTARO?

Uno de ellos es el uruguayo Santiago Homenchenko, de 21 años de edad y quien proviene del Pachuca, con el que jugó su último partido el pasado 19 de junio ante Salzburg dentro del Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Santi Homechenko hizo sólo un gol con los Tuzos en 15 juegos disputados entre Liga y Liguilla; el único tanto fue en un triunfo por 4-2 ante Tijuana en la Jornada 12 del Clausura 2025.

El otro refuerzo del Querétaro proviene del Villarreal, Carlo Adriano, con el que jugó en el primer equipo tres partidos fue cedido al Mirandés de la Segunda División de España, pero del que se espera buenos dividendos.