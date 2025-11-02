    Pumas

    Pumas vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025

    Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 16 a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario.

    Erick Morales Baca.
    Video Pumas y Xolos buscan meterse a la Liguilla ¡Así puedes verlo!

    Este sábado 2 de noviembre de 2025, en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, será el escenario del enfrentamiento entre Pumas y Tijuana, correspondiente a la Jornada 16 de la Liga MX. Actualmente, Pumas ocupa la posición 13 en la clasificación, con un total de 15 puntos acumulados y solo tres victorias en la temporada. En su último encuentro, el equipo local registró un empate, lo que refleja una racha de resultados que no les ha permitido escalar posiciones en la tabla.

    Por su parte, Tijuana se encuentra en una mejor situación, ocupando la posición ocho con 21 puntos y un total de cinco victorias en lo que va de la temporada. Sin embargo, el equipo visitante llega a este partido tras una derrota en su último encuentro. La diferencia de puntos entre ambos equipos y las recientes actuaciones hacen de este un encuentro interesante. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUMAS VS. TIJUANA DE LA JORNADA 16

    Pumas llegan al partido con la moral alta tras rescatar un punto frente a León, aunque saben que deben mejorar su rendimiento para no dejar escapar más oportunidades en casa. Por su parte, Tijuana llega con la presión de haber caído ante Tigres, lo que los obliga a buscar una reacción inmediata para no hundirse en la tabla.

    • Cuándo es el Pumas vs. Tijuana: el juego es el domingo 2 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
    • A qué hora es el Pumas vs. Tijuana: el partido inicia en México a las 12:00PM; en Estados Unidos es a las 1:00PM tiempo del Este, 12:00PM tiempo del Centro y 10:00AM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Pumas vs. Tijuana: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Las Estrellas, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

