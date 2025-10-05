La Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 está casi en su cierre con uno de los enfrentamientos más importantes como el que es entre Pumas y Chivas en el Estadio Olímpico Universitario. Este partido, que se llevará a cabo el 5 de octubre de 2025, es una gran oportunidad para que ambos equipos muestren su talento en el campo.

Pumas, conocidos por su cantera y su estilo de juego ofensivo, se enfrentarán a Chivas, un equipo con una rica tradición y una base de aficionados apasionada.

Históricamente, Pumas y Chivas han tenido encuentros interesantes en la Liga MX, lo que añade un extra de emoción a este duelo. Los aficionados estarán atentos a cada jugada y no querrán perderse la acción. Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante partido por televisión, sigue leyendo para descubrir todos los detalles sobre la transmisión.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUMAS VS. CHIVAS DE LA JORNADA 12

Pumas llega al partido con la moral baja tras caer ante el América, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por otro lado, Chivas se presentan en alza después de haberse impuesto al Puebla, lo que les otorga confianza y ganas de seguir sumando puntos en su búsqueda por el título.

Cuándo es el Pumas vs. Chivas: el juego es el domingo, 5 de octubre de 2025 en el Olímpico Universitario.

A qué hora es el Pumas vs. Chivas: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Pumas vs. Chivas: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN, ViX.