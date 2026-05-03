Liga MX Efraín Juárez reta al América para el partido de Vuelta de Cuartos de Final El técnico de Pumas afirma irse feliz por un espectacular partido de sus jugadores en el Estadio Banorte.

Video "A ver si proponen": Efra reta a Jardine para la Vuelta en C.U.

Efraín Juárez habló sobre el empate de Pumas 3-3 ante América en el Estadio Banorte, por los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

El entrenador evitó hablar de arbitraje al afirmar que no ha visto las jugadas sobre los penales a favor de las Águilas y que derivaron en el empate tras tener ventaja de 3-1 en el marcador.

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"Nunca hablo de arbitraje porque no lo he visto, me dicen que a Carrasquilla lo agarran antes del cuello, no sé si en el segundo penal le dan un codazo a Benevendo, porque no lo veo, no me interesa, ellos lo ven y deciden.

"Es parte de, dos penales es unos Cuartos de Final, pero es futbol, me quedo con el rendimiento del equipo, un equipo que es imponente dentro del Azteca, que sabe a lo que juega".

El reto de Efraín Juárez a André Jardine



De cara al Pumas vs. América en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Efraín Juárez comentó que el obligado es América desde antes de este duelo de Ida, pero con un reto hacia André Jardine.

"Ellos tienen la obligación, las estadísticas no juegan, hay que ser respetuosos de un equipo tricampeón, de una plantilla más cara. Ellos son los de la obligación, nosotros con el 0-0 pasamos, ellos tienen que venir ahora y a ver si proponen igual que nosotros, ojalá, para que sea un partido abierto y lindo para la gente. Solo hubo un equipo en el estadio hoy y fue Pumas".

Acerca del empate 3-3, el entrenador de Pumas externó que confía que con su estilo de juego no será fácil para América el conseguir el pase a las Semifinales.

"Feliz, espectacular, orgulloso de lo que vi en la cancha. El resultado siempre es consecuencia dé, feliz, emocionado, de ver lo que mi cabeza quería ver hace seis meses... un espectáculo mi equipo, se los dije 'levanten la cara, vamos a casa con nuestra gente', y pasara lo que tenía que pasar, pero jugando así no hay manera".

¿Cuándo es la Vuelta de Pumas vs. América de Liguilla?



Con un empate 3-3 en la Ida de Pumas vs. América, el partido de Vuelta definirá al último semifinalista del Clausura 2026 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

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El partido será el domingo 10 de mayo, en punto de las 19:15 horas CT de México por Canal 5, TUDN y Disponible en ViX, mientras que en Estados Unidos será a las 21:15 horas ET, 20:15 horas CT y 18:15 horas PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.