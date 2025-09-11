Pumas trabaja a marchas forzadas en las últimas horas del mercado de fichajes en el futbol de estufa de la Liga MX para tratar de incorporar a un nuevo 'bombazo': ahora se trata de Chimmy Ávila.

Acorde con César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, los auriazules negocian ya un fichaje del delantero argentino de 31 años, actualmente con el Real Betis.

PUBLICIDAD

La negociación sería para un préstamo de un año con opción a compra para el conjunto sevillano y, de esta forma, los Pumas consolidarían la llegada de un 'bombazo' más en este mercado veraniego en el que ya trajeron a nombres como Keylor Navas o Aaron Ramsey.

Ezequiel 'Chimmy' Ávila surge como opción para los universitarios después de que Anthony Martial, uno de los elementos que tenían en la mira, acabó por fichar con los Rayados de Monterrey.