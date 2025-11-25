    Nicolás Larcamón

    La increíble anécdota de la llegada de Nicolás Larcamón a la Liga MX

    El estratega de Cruz Azul reveló el nombre de técnico que los descubrió en el futbol sudamericano.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video La increíble historia de como llegó Larcamón a la Liga MX

    Nicolás Larcamón ha enamorado a Cruz Azul en este Apertura 2025 por su gran trabajo al frente del equipo, pero el primero que quedó sorprendido f ue un ex técnico de la Selección Mexicana que logró que el estratega argentino llegara a a Liga MX.

    En entrevista para el pódcast “Entregamos más que fut”, Larcamón contó que Jaime Lozano los descubrió de casualidad en una visita a Chile.

    PUBLICIDAD

    "La historia que cuenta Jimmy Lozano de que fueron a ver un entrenador, que nunca supe a quién, y Jimmy estaba en el hotel viendo un partido y era el Antofagasta mío, y le dice a Enrique Nieto que era representante con el que fue a entrevistar a jugadores y entrenadores y le dice “yo no sé el entrenador que vinimos a ver, pero al que hay que conocer es al de Antofagasta, mira como juega este equipo

    “A los dos meses de llegar a Chile me suena el teléfono; “te habla Enrique Nieto representante de Rafa Márquez” … o sea que yo recién aterrizado en Chile y ya tenía la llamada del representante de Rafa… pasaron dos años y medio de llamadas hasta que finalmente se dio la oportunidad”, contó Nicolás Larcamón.

    Nicolas Larcamón inició su carrera como técnico de equipos juveniles en Argentina y fue en el 2016 cuando dirigió por primera vez a un equipo profesional al tomar el mando del Deportivo Anzoátegui de Venezuela donde disputó la Copa Sudamericana.

    Después de su gran paso por Venezuela saltó a Chile para dirigir a Deportes Antofagasta, Huachipato y al Curicó Unido para que en el 2020 llegará a la Liga MX para convertirse en técnico de Puebla y después con León donde ganó la Concacaf en 2022.

    Y tras un breve paso por el futbol brasileño en el 2023, regresó a México en el 2024 con Necaxa para meses después llegar a Cruz Azul donde tiene al equipo en los Cuartos de final del Apertura 2025.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Maximin sobre André Jardine: "Lo amo, para ser sincero"

    Maximin sobre André Jardine: "Lo amo, para ser sincero"

    2:13
    Pumas desata la polémica tras ser eliminado del Play-in

    Pumas desata la polémica tras ser eliminado del Play-in

    Antecedentes entre América y Monterrey en liguillas de Liga MX
    Antecedentes entre América y Monterrey en liguillas de Liga MX
    Antecedentes entre América y Monterrey en liguillas de Liga MX

    Antecedentes entre América y Monterrey en liguillas de Liga MX

    Liga MX
    23 fotos
    1 min
    Damián Zamogilny defiende a los técnicos mexicanos sobre los extranjeros

    Damián Zamogilny defiende a los técnicos mexicanos sobre los extranjeros

    2:03
    Ymay vs. Zamogilny: se prenden en pleno programa por técnicos vendehumo

    Ymay vs. Zamogilny: se prenden en pleno programa por técnicos vendehumo

    Relacionados:
    Nicolás LarcamónJaime LozanoRafael MárquezCruz AzulPuebla

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX