Video La increíble historia de como llegó Larcamón a la Liga MX

Nicolás Larcamón ha enamorado a Cruz Azul en este Apertura 2025 por su gran trabajo al frente del equipo, pero el primero que quedó sorprendido f ue un ex técnico de la Selección Mexicana que logró que el estratega argentino llegara a a Liga MX.

En entrevista para el pódcast “Entregamos más que fut”, Larcamón contó que Jaime Lozano los descubrió de casualidad en una visita a Chile.

"La historia que cuenta Jimmy Lozano de que fueron a ver un entrenador, que nunca supe a quién, y Jimmy estaba en el hotel viendo un partido y era el Antofagasta mío, y le dice a Enrique Nieto que era representante con el que fue a entrevistar a jugadores y entrenadores y le dice “yo no sé el entrenador que vinimos a ver, pero al que hay que conocer es al de Antofagasta, mira como juega este equipo”

“A los dos meses de llegar a Chile me suena el teléfono; “te habla Enrique Nieto representante de Rafa Márquez” … o sea que yo recién aterrizado en Chile y ya tenía la llamada del representante de Rafa… pasaron dos años y medio de llamadas hasta que finalmente se dio la oportunidad”, contó Nicolás Larcamón.

Nicolas Larcamón inició su carrera como técnico de equipos juveniles en Argentina y fue en el 2016 cuando dirigió por primera vez a un equipo profesional al tomar el mando del Deportivo Anzoátegui de Venezuela donde disputó la Copa Sudamericana.

Después de su gran paso por Venezuela saltó a Chile para dirigir a Deportes Antofagasta, Huachipato y al Curicó Unido para que en el 2020 llegará a la Liga MX para convertirse en técnico de Puebla y después con León donde ganó la Concacaf en 2022.