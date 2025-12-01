    Liga MX

    Hernán Cristante califica como "experimento" su paso por Puebla

    El entrenador argentino habló de su etapa corta que tuvo con La Franja en este Apertura 2025 de Liga MX.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Así de curioso califica Hernán Cristante su paso por el Puebla

    Hernán Cristante, ex director técnico de Puebla, habló de lo que fue su paso por el cuadro de La Franja al entrar de relevo durante el Apertura 2025.

    El entrenador argentino fue invitado especial en el programa Faitelson sin Censura de TUDN, donde fue cuestionado de su salida del equipo poblano.

    "Siendo honesto y agradecido, le dejamos la carpeta de lo que hay que hacer, de lo que necesitaba el equipo, de las deficiencias que traían, no me pueden decir que no hice un análisis del equipo cuando me miré los entrenamientos de los dos últimos técnicos al no tener una base de datos completas,

    "Vi lo que hacían, diferencias en métodos, con respecto a los valores que tienes como jugadores, nada, era todo un experimento, la idea era solidificar el criterio futbolístico y tratar de obtener mejores resultados".

    LO QUE LE FALTÓ A CRISTANTE EN EL PUEBLA


    El sudamericano fue claro, sin señalar algún tipo de error, que tiempo fue lo que no tuvo en Puebla.

    "Si no uno habla de realidades y no excusas, tiempo, hoy hay poca preparación entorno al análisis que hay que hacer para poder corregir, cuando uno llega a un equipo y pides información del plantel, jugadores, datos y no tienes absolutamente nada, dijimos que vamos a estar dos meses, si se da oportunidad de continuar lo evaluaremos.

    "No se daban las condiciones ni de un lado ni del otro, hay una realidad, Gabriel Saucedo no era el presidente, no era de su agrado, Saucedo está trabajando como presidente en Puebla, no era de su gente y me habían entrevistado antes y no se había dado, esta vez".

