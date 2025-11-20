Puebla, ya tiene nuevo director técnico de cara al Clausura 2026. Será el español Albert Espigares que hasta antes del anuncio trabajaba como director de fuerzas básicas de la institución.

Así lo informó el propio club a través de sus redes sociales y explicó en un comunicado las razones de su elección.

"En los últimos torneos, el proyecto deportivo del club ha buscado la proyección del talento joven hacia el primer equipo y la llegada de Albert a la dirección de fuerzas básicas a principios de 2024 permitió, el desarrollo de jugadores lo cual se vio reflejado en 10 debuts en el máximo circuito, así como un cumplimiento con creces de la regla de menores durante cada torneo.

"Por ello, le daremos continuidad a o sembrado pues creemos firmemente que Espigares consolidará el trabajo realizado durante todo este periodo de tiempo", aseguró en X

Según información de Zaritzi Sosa, de TUDN , La Franja negoció antes con gente como Gerardo Espinoza y Benjamin Mora, pero ninguno quiso darle el sí a la institución debido a que no habrá inversión para refuerzos en el club.

Incluso, se espera que se puedan vender algunos de los futbolistas de primer equipo en lo que se encuentran inversores en la institución.

De 46 años, Espigares es español y está especializado en la formación de jóvenes y, antes, ya ha trabajado en las fuerzas básicas de Santos y Atlas.