    Puebla

    Puebla cesa a Hernán Cristante tras dejar al equipo en el sótano del Apertura 2025

    No clasificar a la Liguilla le costó su trabajo como timones en el futbol mexicano.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Sorpresa en la Liga MX! Otro equipo se queda sin técnico de forma inesperada

    El conjunto del Puebla se quedó sin director técnico luego de no poder clasificar ni siquiera al Play In del Apertura 2025 de la Liga MX.

    A través de un comunicado la Franja dio a conocer que Hernán Cristante dejó de ser el timonel del equipo y agradeció su compromiso que tuvo con la institución.

    PUBLICIDAD

    “El club Puebla informa que Hernán Cristante ha dejado de ser el Director Técnico de nuestro primer equipo varonil. Extendemos nuestro profundo agradecimiento a Hernán y a todo su cuerpo técnico”

    En los próximos días, se dará a conocer a través de nuestros canales oficiales quien quedará a cargo del equipo”, señala el comunicado.

    Cristiante llegó al cuadro del Puebla en agosto pasado y estuvo en el banquillo en nueve partidos del Apertura 2025, ya que los últimos tres juegos de la Franja no estuvo presente por una suspensión tras el partido frente al América.

    Cabe destacar que hace unos días se dio a conocer que Hernán Cristante estaba muy cerca de dirigir a Gimnasia y Esgrima La Plata del futbol argentino, equipo donde debutó como futbolista.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    ¡León ya planea el Clausura 2026! Prioridad un 10, un orquestador en el medio campo

    ¡León ya planea el Clausura 2026! Prioridad un 10, un orquestador en el medio campo

    1 min
    Cruz Azul rompe el silencio sobre lesión de Kevin Mier y señala a Carrasquilla

    Cruz Azul rompe el silencio sobre lesión de Kevin Mier y señala a Carrasquilla

    2 min
    'Pollo' Briseño revienta a quienes retiran a JJ Macías tras su nueva grave lesión

    'Pollo' Briseño revienta a quienes retiran a JJ Macías tras su nueva grave lesión

    1 min
    Americanista lleva mensaje de apoyo a Kevin Mier tras fractura de tibia

    Americanista lleva mensaje de apoyo a Kevin Mier tras fractura de tibia

    1 min
    René Higuita recuerda con cariño al Veracruz

    René Higuita recuerda con cariño al Veracruz

    Relacionados:
    PueblaHernán Cristante

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX