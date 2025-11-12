Video ¡Sorpresa en la Liga MX! Otro equipo se queda sin técnico de forma inesperada

El conjunto del Puebla se quedó sin director técnico luego de no poder clasificar ni siquiera al Play In del Apertura 2025 de la Liga MX.

A través de un comunicado la Franja dio a conocer que Hernán Cristante dejó de ser el timonel del equipo y agradeció su compromiso que tuvo con la institución.

PUBLICIDAD

“El club Puebla informa que Hernán Cristante ha dejado de ser el Director Técnico de nuestro primer equipo varonil. Extendemos nuestro profundo agradecimiento a Hernán y a todo su cuerpo técnico”

“ En los próximos días, se dará a conocer a través de nuestros canales oficiales quien quedará a cargo del equipo”, señala el comunicado.

Cristiante llegó al cuadro del Puebla en agosto pasado y estuvo en el banquillo en nueve partidos del Apertura 2025, ya que los últimos tres juegos de la Franja no estuvo presente por una suspensión tras el partido frente al América.