Durante el programa de Línea de 4, al ser cuestionada la preparación de los técnicos mexicanos, Damián Zamogilny consideró que algunos están bien preparados, como el caso de 'Poncho' Sosa, quien saliera del Necaxa y considera mejor al nuevo técnico del Puebla, pero no les dan las mismas oportunidades que a un extranjero.

"Dime hoy si no tiene más experiencia, no ha ganado , no conoce, ha tenido experiencia en Primera División, claro que es más entrenador y hoy Puebla elige a un entrenador español, con una corriente que te vende humo".

Ante este posicionamiento del Ruso, le preguntó de forma direc ta Mauricio Ymay que si "¿A esa corriente que vende humo te refieres a la española?".

" Claro que sí, con todas las letras lo digo, con todas las letras lo digo, porque antes vendíamos humo los argentinos, hora resulta que vienen los españoles, te hablan de intervalos, te hablan con la z y te la compras", contestó Zamogilny.

Finalmente, Mauricio Ymay consideró que a los directores técnicos mexicanos les hace falta, más que tener más conocimientos, lucirse más y un mejor discurso al momento de venderse.