"La afición es grande, no me gusta compararme con nadie, me gusta escribir mi propia historia, ojalá pueda estar a la atura, que pueda marcar goles que ayuden al equipo a conseguir puntos y ganarme a la afición, yo vengo a ser uno más, a querer estos colores, jugar y dar la vida por estos colores.

"En todos los equipos donde he ido siempre he marcado goles, para los delanteros es su carta. Vengo a aportar mucho dentro de la cancha, no me enfoco en querer marcar goles, en que el equipo gane, los tres puntos siempre van a ser más importantes".