Dani Alves tiene emotiva presentación y utilizará el número 33: "Vamos, Pumas"

"El hecho de venir acá para muchos puede ser una locura, pero para mí el futbol significa más allá de patear una pelota, no es solamente un deporte, es algo que ha transforamdo mi vida y yo quiero que el futbol siga transformando la vida de muchos jóvenes, por eso he aceptado el reto de venir acá, la universisdad es la unión de la sociedad, la univeridad está hecha para que la gente pueda soñar, luchar por lo que sueña, con las diferentes posiciones sociales que hay en el mundo, por eso he tomado la decisión de venir acá, mandar un mensaje al mundo que se puede vivir más humano, más preocupado por las cosas y qué lugar mas hermoso que una univerdiad, muchísimas gracias, vamos Pumas", dijo Alves.