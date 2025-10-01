Pumas calienta "Clásico" vs. Chivas y deja recadito al arbitraje

Pumas enfrentará a Chivas sin Efraín Juárez, luego de que el técnico fuera expulsado ante América y recibiera un castigo de dos partidos por la Comisión Disciplinaria.

Nathan Silva, defensa del club de la UNAM, se pronunció al respecto y le dejó un recadito al arbitraje para los próximos partidos de Pumas en el Torneo Apertura 2025.

“Espero que en los próximos partidos los árbitros estén muy atentos a los detalles, tanto para nosotros como para el otro equipo también. Creo que tienes que marcar las faltas, que sean justos también. A veces llegamos para platicar y no están abiertos a escuchar”, señaló.

Además, el central brasileño aseguró que los jugadores de Pumas defenderán “a muerte” a Efraín Juárez, Luis Pérez o cualquier miembro del cuerpo técnico.

“Son partidos importantísimos para nosotros, ahora contra Chivas tenemos toda la semana para trabajar, Efra va a hacer los ajustes posibles, él tiene toda la confianza en el cuerpo técnico, somos una familia. Nosotros vamos a defender a muerte a quien esté delante de la cancha, tenemos que estar enfocados”, añadió.

Por su parte, Santiago Trigos destacó la rivalidad que hay entre Pumas y Chivas, quienes marcarán una nueva historia cuando se enfrenten este domingo 5 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario.

“Yo lo considero un Clásico, sobre todo los últimos años han sido juegos bastantes buenos y cerrados contra ellos”, señaló Trigos de cara al duelo de la Jornada 12 de la Liga MX.