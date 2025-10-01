    Pumas UNAM

    Pumas calienta "Clásico" vs. Chivas y deja recadito al arbitraje

    Nathan Silva hizo petición al arbitraje tras la expulsión de Efraín Juárez ante América.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Santiago Trigos y Nathan Silva en rueda de prensa.
    Imagen Pumas
    Santiago Trigos y Nathan Silva en rueda de prensa.

    Pumas enfrentará a Chivas sin Efraín Juárez, luego de que el técnico fuera expulsado ante América y recibiera un castigo de dos partidos por la Comisión Disciplinaria.

    PUBLICIDAD

    Nathan Silva, defensa del club de la UNAM, se pronunció al respecto y le dejó un recadito al arbitraje para los próximos partidos de Pumas en el Torneo Apertura 2025.

    “Espero que en los próximos partidos los árbitros estén muy atentos a los detalles, tanto para nosotros como para el otro equipo también. Creo que tienes que marcar las faltas, que sean justos también. A veces llegamos para platicar y no están abiertos a escuchar”, señaló.

    Además, el central brasileño aseguró que los jugadores de Pumas defenderán “a muerte” a Efraín Juárez, Luis Pérez o cualquier miembro del cuerpo técnico.

    “Son partidos importantísimos para nosotros, ahora contra Chivas tenemos toda la semana para trabajar, Efra va a hacer los ajustes posibles, él tiene toda la confianza en el cuerpo técnico, somos una familia. Nosotros vamos a defender a muerte a quien esté delante de la cancha, tenemos que estar enfocados”, añadió.

    Por su parte, Santiago Trigos destacó la rivalidad que hay entre Pumas y Chivas, quienes marcarán una nueva historia cuando se enfrenten este domingo 5 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario.

    “Yo lo considero un Clásico, sobre todo los últimos años han sido juegos bastantes buenos y cerrados contra ellos”, señaló Trigos de cara al duelo de la Jornada 12 de la Liga MX.

    Video Dura sanción para Efraín Juárez tras expulsión ante América

    Más sobre Pumas UNAM

    1 min
    Efraín Juárez recibió su sanción tras ser expulsado en el América vs. Pumas

    Efraín Juárez recibió su sanción tras ser expulsado en el América vs. Pumas

    2 min
    Carlos Hermosillo se burla de Efraín Juárez tras goleada ante América

    Carlos Hermosillo se burla de Efraín Juárez tras goleada ante América

    2 min
    Indicador futbolero | Pumas en crisis de resultados e indisciplinas

    Indicador futbolero | Pumas en crisis de resultados e indisciplinas

    1 min
    Descartan regreso de Efraín Juárez a Atlético Nacional tras crisis en Pumas

    Descartan regreso de Efraín Juárez a Atlético Nacional tras crisis en Pumas

    3:59
    El Color del Clásico Capitalino con David Faitelson

    El Color del Clásico Capitalino con David Faitelson

    Relacionados:
    Pumas UNAMGuadalajaraSantiago TrigosNathan Silva

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Tráiler: Narcosatánicos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD