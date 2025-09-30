La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer la relación de sanciones tras disputarse la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En esa lista, destaca el técnico de Pumas, Efraín Juárez, quien se fue expulsado tras gritarle al cuerpo arbitral en el Clásico Capitalino ante el América.

"Causal 9: Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante. (Expulsión)

2 partidos suspendidos", fue lo estipulado en el reporte.

Efraín Juárez fue sancionado con dos partidos, por lo que se perderá la jornada 12 y 13 del Apertura 2025, por lo que los Pumas no tendrán a su técnico en los juegos ante Chivas en casa y de visita en Monterrey.

Por otra parte, Cruz Azul podrá contar con Jorge Rodarte, a quien le retiraron la tarjeta roja que se llevó en los primeros minutos del partido ante Xolos de Tijuana.

Además, Mateo Coronel de Querétaro tendrá dos partidos de suspensión por juego brusco grave en el juego ante Tigres. Stiven Barreiro de León fue castigado con un juego por doble amarilla, de igual manera al ‘Choco’ Lozano de Santos Laguna, quien pateó a Sergio Ramos en la cabeza, el último en la lista es Héctor Herrera, también con un juego luego del partido ante Mazatlán.