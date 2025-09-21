Video Filtran regaño sin censura de presidente de Pachuca en los vestidores

Tras la derrota de Pachuca ante Querétaro en la Jornada 9 del Apertura 2025 de Liga MX se filtró un audio en el que Armando Martínez, presidente de los Tuzos, regaña sin filtros en el vestidor a todo su plantel.

" Me doy vergüenza de verme al espejo y ver el pinche estadio vacío. Ya me emputé cabrones, 30 pinches años llevamos aquí luchando ¿y para esto?

"No, no nos lo merecemos y ¿dónde está la solución? Está en ustedes y con eso me refiero a todos nosotros, directiva, cuerpo técnico y jugadores", se escucha al directivo gritar a los jugadores y cuerpo técnico.

Martínez concluye con la opción de marcharse a todo aquel que no esté comprometido para cambiar el rumbo del equipo con ocho jornadas restantes.

" El que no quiera estar no hay pedo, ya saben que aquí nos arreglamos. ¡No mamen! Caminando en la cancha”, reclama.

Y es que el equipo dirigido por Jaime Lozano suma cinco partidos consecutivos en el actual torneo sin conocer la victoria --seis si se cuenta el último encuentro de Leagues Cup--, lo que ha puesto en riesgo su continuidad como entrenador del club.