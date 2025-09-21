Filtran regaño de Armando Martínez en vestidor tras derrota de Pachuca
El equipo de Jaime Lozano suma cinco partidos en Liga MX sin poder ganar.
Tras la derrota de Pachuca ante Querétaro en la Jornada 9 del Apertura 2025 de Liga MX se filtró un audio en el que Armando Martínez, presidente de los Tuzos, regaña sin filtros en el vestidor a todo su plantel.
" Me doy vergüenza de verme al espejo y ver el pinche estadio vacío. Ya me emputé cabrones, 30 pinches años llevamos aquí luchando ¿y para esto?
"No, no nos lo merecemos y ¿dónde está la solución? Está en ustedes y con eso me refiero a todos nosotros, directiva, cuerpo técnico y jugadores", se escucha al directivo gritar a los jugadores y cuerpo técnico.
Martínez concluye con la opción de marcharse a todo aquel que no esté comprometido para cambiar el rumbo del equipo con ocho jornadas restantes.
" El que no quiera estar no hay pedo, ya saben que aquí nos arreglamos. ¡No mamen! Caminando en la cancha”, reclama.
Y es que el equipo dirigido por Jaime Lozano suma cinco partidos consecutivos en el actual torneo sin conocer la victoria --seis si se cuenta el último encuentro de Leagues Cup--, lo que ha puesto en riesgo su continuidad como entrenador del club.
Los malos resultados tienen a los Tuzos en el octavo lugar de la tabla general con 13 puntos tras un gran arranque de torneo que los vio colocarse en la cima por un par de fechas.