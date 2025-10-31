El 31 de octubre de 2025 el Estadio Cuauhtémoc será el escenario del enfrentamiento entre Puebla y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 16 de la Liga MX Apertura 2025. En la actualidad, Puebla se encuentra en la posición 18 de la tabla, con un total de nueve puntos acumulados y solo dos victorias en la temporada.

En su más reciente encuentro, el equipo local no logró sumar, terminando en un empate. Por su parte, Cruz Azul disfruta de una situación más favorable, ocupando la posición 3 con 32 puntos y un total de nueve victorias en la temporada, viene de ganar su último partido.

PUBLICIDAD

La notable diferencia de puntos entre ambos equipos añade un contexto interesante a este duelo. Mientras Puebla busca revertir su situación en la tabla, Cruz Azul intentará consolidar su posición en los primeros lugares. Para los aficionados que deseen seguir este encuentro, es importante conocer cómo y dónde se televisa el partido. ¡Sigue leyendo para obtener más detalles!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUEBLA VS. CRUZ AZUL DE LA JORNADA 16

Puebla llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto en su último encuentro contra FC Juárez, lo que ha generado dudas en su rendimiento. Por otro lado, Cruz Azul se presenta en alza, tras haberse impuesto a Monterrey, lo que les brinda confianza y los coloca como favoritos en este duelo.

Cuándo es el Puebla vs. Cruz Azul: el juego es el viernes 31 de octubre de 2025 en el Estadio Cuauhtémoc.

A qué hora es el Puebla vs. Cruz Azul: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05PM tiempo del Este, 10:05PM tiempo del Centro y 8:05PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Puebla vs. Cruz Azul: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.