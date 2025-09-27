    Puebla

    El Puebla vs. Chivas de la Jornada 11 del Apertura 2025 se reprograma por mal clima

    Las condiciones del terreno de juego en el Cuauhtémoc impidieron que el partido se llevara a cabo.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video A esta hora se jugará el Puebla vs. Chivas de la Jornada 11

    El Puebla y las Chivas debieron enfrentarse este viernes por la noche en el Estadio Cuauhtémoc por la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, pero por las condiciones climatológicas no se llevó a cabo.

    El encuentro estaba pactado para iniciar a las 21 horas del Centro de México, 23 horas del Este, pero tres horas antes del encuentro comenzó a llover de forma abundante, además, 40 minutos antes del inicio hubo tormenta eléctrica en los alrededores del estadio.

    PUBLICIDAD

    Por esta razón, Protección Civil decidió retrasar el inicio del partido para dar tiempo de que la lluvia y la tormenta se alejara con el fin de salvaguardar la integridad de los jugadores, cuerpo técnico, árbitros y afición que se dieron cita en el estadio.

    La tormenta eléctrica cesó, pero la lluvia continuó de manera leve, pero los trabajos para drenar la cancha del Estadio Cuauhtémoc fueron insuficientes para que el partido se pudiera disputar.

    Por tal motivo, la Liga MX decidió reprogramar el partido, informaron que se disputará el sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas, del Centro de México, 19:00 horas del Este.

    Video ¡Les llueve en el Puebla vs. Chivas y aplazan el partido!

    Más sobre Puebla

    2 min
    ¿Por qué se retrasó el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX?

    ¿Por qué se retrasó el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX?

    1 min
    Horario y dónde ver el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

    Horario y dónde ver el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

    1:15
    Horario y dónde ver el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

    Horario y dónde ver el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

    2 min
    Puebla vs. Pachuca, resumen y goles del partido de la jornada 10 de la Liga MX

    Puebla vs. Pachuca, resumen y goles del partido de la jornada 10 de la Liga MX

    5:44
    Resumen | Pachuca empata de último minuto con Puebla 2-2

    Resumen | Pachuca empata de último minuto con Puebla 2-2

    Relacionados:
    PueblaGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Premios Juventud 2025
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD