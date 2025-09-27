Video A esta hora se jugará el Puebla vs. Chivas de la Jornada 11

El Puebla y las Chivas debieron enfrentarse este viernes por la noche en el Estadio Cuauhtémoc por la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, pero por las condiciones climatológicas no se llevó a cabo.

El encuentro estaba pactado para iniciar a las 21 horas del Centro de México, 23 horas del Este, pero tres horas antes del encuentro comenzó a llover de forma abundante, además, 40 minutos antes del inicio hubo tormenta eléctrica en los alrededores del estadio.

Por esta razón, Protección Civil decidió retrasar el inicio del partido para dar tiempo de que la lluvia y la tormenta se alejara con el fin de salvaguardar la integridad de los jugadores, cuerpo técnico, árbitros y afición que se dieron cita en el estadio.

La tormenta eléctrica cesó, pero la lluvia continuó de manera leve, pero los trabajos para drenar la cancha del Estadio Cuauhtémoc fueron insuficientes para que el partido se pudiera disputar.

Por tal motivo, la Liga MX decidió reprogramar el partido, informaron que se disputará el sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas, del Centro de México, 19:00 horas del Este.