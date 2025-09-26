    Puebla

    ¿Por qué se retrasó el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX?

    No deja de llover en el Estadio Cuauhtémoc y comenzaron a caer rayos minutos antes del duelo de la Jornada 11 de Liga MX.

    Kevin R. Yu.
    Video ¡Les llueve en el Puebla vs. Chivas y aplazan el partido!

    El partido Puebla vs. Chivas, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025, fue retrasado debido a las malas condiciones climatológicas.

    La lluvia comenzó a caer de forma intensa tres horas antes del inicio programado del juego, 9 pm hora del Centro de México (11 pm ET).

    El diluvio no paró, incluso los rayos se hicieron se presentes, y 40 minutos antes de que comenzara el encuentro el Estadio Cuauhtémoc anunció, a través de sus pantallas, el retraso del mismo.

    Hasta el momento la Liga MX no ha anunciado la hora del inicio del Puebla vs. Chivas, ya que Protección Civil debe autorizar el inicio del partido para salvaguardar a los jugadores, cuerpo técnico, staff y afición.

    Puebla llega al duelo de la Jornada 11 tras empatar ante Pachuca (2-2), mientras que Chivas derrotó al Necaxa (3-1) en la fecha pasada.

    El Rebaño marcha en el lugar 11 de la trabaja con 12 puntos. La Franja es último en la tabla con apenas cuatro unidades.

