Video ¿Se van de ahí? El equipo de Liga MX que apunta a ser vendido

A fin de atender el tema de la erradicación de la multipropiedad en la Liga MX, ya existe una intención de venta del Puebla a fin de darle una visión distinta al equipo, quien es sustentado por el mismo grupo que es dueño del Mazatlán.

A decir del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, durante su participación en Línea de 4, se habla de que podría participar el gobierno del estado de Puebla, para hacer de tipo intermediario entre vendedor y compradores.

Respecto a los posibles candidatos para fungir como nuevos dueños del equipo de La Franja, se habla de empresarios locales dedicados a las tiendas comerciales de autoservicio, mismos que podrían ser quiene podrían apostar y entrar en la puja por adquirir al equipo.

A decir de Arredondo el grupo que posee al Puebla, a pesar de que lo tienen un tanto descuidado, no tendría en mente deshacerse del Mazatlán, lo que, a decir de él, confirmaría que existe una relación directa entre ambos conjuntos según la información que recibió.