Puebla se sumaría a los equipos que cambiarían de dueño debido a la multipropiedad
Ante la demanda de acabar con la multipropiedad en la Liga MX, uno de los grupos estaría dispuesto a vender a uno de sus equipos y ya busca compradores.
A fin de atender el tema de la erradicación de la multipropiedad en la Liga MX, ya existe una intención de venta del Puebla a fin de darle una visión distinta al equipo, quien es sustentado por el mismo grupo que es dueño del Mazatlán.
A decir del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, durante su participación en Línea de 4, se habla de que podría participar el gobierno del estado de Puebla, para hacer de tipo intermediario entre vendedor y compradores.
Respecto a los posibles candidatos para fungir como nuevos dueños del equipo de La Franja, se habla de empresarios locales dedicados a las tiendas comerciales de autoservicio, mismos que podrían ser quiene podrían apostar y entrar en la puja por adquirir al equipo.
A decir de Arredondo el grupo que posee al Puebla, a pesar de que lo tienen un tanto descuidado, no tendría en mente deshacerse del Mazatlán, lo que, a decir de él, confirmaría que existe una relación directa entre ambos conjuntos según la información que recibió.
En caso de confirmarse la venta de Puebla, se sumaría a las ya anunciadas intenciones de venta del Atlas por parte del Grupo Orlegi; así como la de la posible venta del León en el caso del Grupo Pachuca.
La Federación Mexicana de Futbol, encabezada por Mikel Arriola, ha apostado por erradicar la multipropiedad de equipos en la Liga MX, por lo que los grupos que tiene más de un equipo han decidido atender el nuevo formato y deshacerse de uno de sus conjuntos.