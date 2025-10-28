Video ¡Va en serio! Esto se sabe sobre la venta de León por la multipropiedad

En vísperas de que se termine con la multipropiedad de equipos en el futbol mexicano, todo indica que el Club León sí estaría a la venta ya sea pensando en que pase a manos de alguien del mercado nacional o internacional, sin embargo, a diferencia de lo que sucede con Atlas y Grupo Orlegi, aquí habría ciertas cláusulas.

A decir del reportero de TUDN, durante su participación en Línea de 4, la venta no sería total, ya que Grupo Pachuca o la familia Martínez Patiño quiere quedarse con al menos el 40 por ciento de las acciones del club o lo que sería el control deportivo del club.

PUBLICIDAD

Esta propuesta sería presentada por Grupo Pachuca durante la próxima Asamblea de Dueños de la Liga MX, misma que se llevaría a cabo previa a la Final del Torneo Apertura 2025, a fines de que para la edición de mayo se haga oficial la venta del Club León.

Esta aparente propuesta sobre la venta de solo un 60 por ciento del equipo del Bajío generó polémica entre los panelistas del programa, entre ellos David Faitelson, que tuvo una entrevista previa con Mikel Arriola, quien considera no se está solucionando el problema de raíz e incluso podría acarrear consecuencias en el ámbito internacional.

"Esto es largar el problema, la próxima vez que vaya alguien al TAS y diga tiene el 40 por ciento Grupo Pachuca, el León no puede ir al Mundial de Clubes otra vez, puede llegar a suceder".

Incluso, Rafa Puente Jr. tachó de títere al presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, al permitir ese tipo de decisiones que no acabarían totalmente con la multipropiedad.