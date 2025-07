Indicador Futbolero | ¿Atlas seguirá o no en Guadalajara?

Aunque este procedimiento también esta regido por un derecho de confidencialidad respecto a los posibles compradores, hasta que no se hayan concluido las negociaciones, trascendió que habría al menos cuatro grupos empresariales para adquirir a la institución rojinegra.

Uno de los nombres que ha sonado con cierta fuerza en la Perla de Occidente, es el del empresario de la construcción, Eduardo "Chino” Leaño, -hijo del ex presidente de Tecos y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Juan José Leaño-, como uno de los serios aspirantes a tomar el control del cuadro atlista, pero hasta el momento todo ha quedado en el terreno de la especulación.

Uno de los puntos que se deberá considerar es que en caso de que los posibles compradores no sean de Guadalajara, el club pudiera salir de dicha ciudad, trascendió que ya no es un requisito para que esta operación se realice, es decir que se podría mudar de la Perla de Occidente.

Este sería un tema y no menor para considerar, porque cuando los anteriores socios del equipo lo vendieron a Grupo Salinas, si establecieron como parte del contrato de compraventa, que no se podrían mudar, ni hacer cambio al escudo, ni a los colores del equipo, pero se entiende que con los actuales dueños ese requisito ya no tendría mayor trascendencia.