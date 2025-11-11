Armando ‘Hormiga’ González es el delantero de moda en la Liga MX tras su título de goleo con Chivas en el Torneo Apertura 2025, pero ¿sabes el origen de su apodo?

PUBLICIDAD

El canterano del Guadalajara anotó 12 goles para superar los registros goleadores de ‘Chicharito’ Hernández, quien en su mejor torneo con el Rebaño anotó 11 tantos.

Armando González debutó en Primera División en enero del 2024 y hoy, a sus 22 años, busca consolidarse en Chivas y en la Liga MX en busca de entrar en la lista final de la Selección Mexicana de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

¿Por qué le dicen Hormiga a Armando González?

En una entrevista con Claro Sports, Armando González reveló que su apodo, el cual porta desde que era un bebé, surgió por una fobia.

“En una salida mi hermano y hermana se bajan de la camioneta y se paran en un hormiguero. Mi mamá les empieza a gritar que se quitaran del hormiguero. Yo muy pequeño, todavía no sabía hablar, pensaba que las hormigas eran algo muy malo, te mataban, que tenían veneno o no sé, algo muy malo”, comenzó contando el delantero.

“Entonces cada vez que llegaba a un lugar, pues asustado decía ‘yiyigas, yiyigas’, y no me quería bajar de la camioneta, tenía miedo de las hormigas. Así duré un buen rato y un tío, allá en Aguascalientes, me empezó a decir Hormiga y pues ya se me quedó”, añadió.

El futbolista remató asegurando que nadie le dice Armando y que el apodo de Hormiga le “gusta mucho” y lo adaptó como si fuera un segundo nombre.

La ‘Hormiga’ González anotó cada 93.92 minutos en el Torneo Apertura 2025 y sus víctimas fueron San Luis, Xolos, América, Necaxa, Pumas, Mazatlán, Atlas, Pachuca y Monterrey.