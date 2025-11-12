Video De pelearse a defenderlo: Briseño revienta a quienes retiran a JJ Macías

José Juan Macías estará fuera de las canchas al menos nueves meses tras sufrir la tercera lesión de ligamentos de su carrera por una jugada accidental en el Pumas vs. Cruz Azul.

El gremio de la Liga MX lamentó la nueva lesión de JJ Macías, más cuando se le estaban dando las cosas en Pumas con minutos y goles tras retomar el ritmo y nivel que había perdido por las lesiones anteriores.

Algunos aficionados y periodistas le recomendaron a Macías retirarse del futbol para empezar su carrera de entrenador, pero las sugerencias sobre su futuro no fueron bien vistas por algunos, especialmente para Antonio ‘Pollo’ Briseño’, quien fuera su compañero en Chivas.

“Con todo respeto, hermano. Ninguno de nosotros es quién para decirle a otro cuándo terminar o qué hacer con su carrera. Él es joven, trabajador y no se rinde. Lo conozco y sé que va a salir adelante. Antes de opinar sobre la vida de alguien más, enfoquémonos en la nuestra”, posteó Briseño en su cuenta de X.

La publicación que defendió el ahora defensa de Toluca fue la siguiente: “Perdón por lo que voy a decir, es con total respeto: JJ Macías ya debería retirarse del futbol.

“Lamentablemente, es insostenible su carrera por las lesiones, siempre de gravedad y cada vez más frecuentes. No tiene necesidad de jugar, solo deseo, si es así, creo que sería un gran DT, pero por su historial y fragilidad, ya no le dan para jugar futbol a nivel profesional”.

Con todo respeto, hermano. Ninguno de nosotros es quién para decirle a otro cuándo terminar o qué hacer con su carrera. Él es joven, trabajador y no se rinde. Lo conozco y sé que va a salir adelante. Antes de opinar sobre la vida de alguien más, enfoquémonos en la nuestra. Abrazo… — Antonio Briseño Vázquez (@pollobv) November 11, 2025

‘Pollo’ Briseño y JJ Macías se pelearon en Chivas

Las declaraciones del ‘Pollo’ Briseño sobre JJ Macías sorprendieron a algunos fans, sobre todo al recordar el enfrentamiento de vestidor que tuvieron mientras jugaban en el Guadalajara tras perder en casa ante Juárez en un partido de febrero del 2021.

Según Milenio, tras aquel partido, Briseño dijo en voz alta que al equipo le faltaba “poner más huevos y sentir la camiseta”, comentarios que no fueron bien vistos por JJ Macías que le habría respondido “meter huevos no es barrerte y festejar”.

Semanas después, Briseño descartó que se tratara de una pelea grave, sino que fue un desacuerdo normal entre compañeros de equipo, una “calentura de vestidor”.