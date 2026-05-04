Liga MX Esteban Solari no se mete en polémicas arbitrales tras el gol anulado a Pachuca El técnico de los Tuzos destacó el partido de su equipo ante un “gran equipo” y que todavía no tienen el boleto a semifinales.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Esteban Solari no quiere entrar en polémica con el arbitraje

Pachuca derrotó a Toluca en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, juego que pudo tener más goles, pero el cuerpo arbitral no lo permitió anulando un par de ellos.

El técnico de Pachuca, Esteban Solari destacó el carácter del equipo ante un “gran equipo”, sin embargo, señaló que le hubiera gustado terminar con un gol más a su favor.

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“ No me gustaría empezar de temas arbitrales, quisiera hablar primero de mi equipo sinceramente, porque hoy hicimos un partido después de los últimos dos que me han tocado a nivel de lo que lo veníamos haciendo en el campeonato, con carácter, enfrentando a un gran equipo como es Toluca, todos lo sabemos que hoy por lo visto puso lo mejor que tenía y después en el segundo tiempo entraron grandes jugadores, es difícil venir acá y hacer el partido que hicimos, generar las ocasiones que generamos y tener la posibilidad de ganar por algún gol más”.

Sobre el gol que le anularon y que hubiera significado el 2-0, Solari no quiso entrar en polémicas y argumentó que el jugador saltó de forma limpia, pero dejó todo a criterio del árbitro.

“Voy a tratar de no meterme en polémicas porque ya el partido anterior hablé algo, puntualmente si puedo decir algo porque jugué al futbol 20 años es que, para mí, Barreto más limpio de lo que saltó no puede saltar, el árbitro está más cerca que yo, quisa vio falta y bueno habrá sido falta, pero a partir de ahí no me gustaría que se base en polémicas esto, que se base en el partido que hicimos para llegar hasta acá, para ganar en una cancha difícil ante un gran equipo”.

Finalmente, el estratega de los Tuzos afirmó que se hizo un buen partido en un campo complicado, pero no se ve avanzando de ronda todavía ´porque falta el partido de vuelta en el Hidalgo.

“Hicimos un partido correcto, defensivamente volvimos a ser el equipo que éramos en gran parte del torneo, con mucho carácter, con mucho corazón, recién estamos a mitad de tiempo, es una serie que todavía falta y hay que ponerse a recuperar a los jugadores porque seguramente va a ser un partido difícil el de vuelta”.