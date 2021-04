El español Pepe Mel , extécnico del Betis , charló en exclusiva con TUDN donde reveló que pudo dirigir en dos ocasiones a Chivas , y expuso las razones por las que no se dio su llegada al Rebaño.

“He estado dos veces reunido con la familia Vergara para las Chivas, dos veces en diferente tiempo. La primera no se pudo dar porque, al final, se metió por medio el Betis y acabé en el club de mi vida, donde he sido futbolista muchos años y entrenador seis temporadas.

“La segunda fue hace poco, en el 2019 , no se dieron las circunstancias, pero sí, siempre he seguido ese futbol, es un futbol apasionante, creo que es un futbol que desde España debemos seguir más; hay futbolistas buenos”, comentó el actual entrenador de UD Las Palmas en entrevista con Paty Terán y Miguel Caballero , de TUDN.

“ Me gusta la forma que tiene Chivas de interpretar el juego a través de todos los mexicanos. No es como el Athletic de Bilbao, pero es muy parecido; que solo pueda haber gente mexicana es algo que hay que reconocérselo, el esfuerzo, y sobre todo porque es un futbol que en Europa no se le da la importancia que tiene, porque hay grandísimos futbolistas que deben estar en el escaparate mundial”, indicó.