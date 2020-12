Paul Aguilar charló en exclusiva para TUDN y acusó a la directiva del América de no haberlo apoyado en los momentos más difíciles, como lo fue el fallecimiento de su padre, cosa que sí hizo el Pachuca , equipo en el que se formó y debutó en primera división.

“Siempre lo he dicho, siempre voy a estar agradecido con Pachuca que fue el que me dio la oportunidad. Jesús Martínez (presidente de los Tuzos), una persona extraordinaria, que en todo momento estuvo en contacto conmigo ahora que estuvo el fallecimiento de mi padre, cosa que la directiva del Club América no hizo, pero bueno es parte de.