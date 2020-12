Paul Aguilar, quien se despidió del América luego de militar en el club durante 9 años, charló en exclusiva con TUDN y reveló el motivo de su abrupta y no tan cordial salida de las Águilas.

El veterano lateral derecho reveló que la directiva azulcrema solo le ofreció un contrato por seis meses con la intención de que pudiera disputar las finales de la Liga de Campeones de la Concacaf, pero con una importante reducción salarial, algo que vio como una clara 'invitación' a irse.

“La realidad es que la directiva se acercó para una extensión de contrato para Concachampions, pero unos días antes habíamos platicado, me querían ofrecer 6 meses de contrato más, pero la realidad es que me querían quitar el 70 u 80 por ciento de mi sueldo. Se me hizo una falta de respeto por todo lo que he pasado en el club, todo lo que había estado.

"Fue una decisión que tomé en familia para no alargar estos días que están para Concachampions, que son casi veinte días, por si sale alguna situación de algún equipo, me sirven a mí para poderme adaptar, integrarme y estar al 100 para lo que viene. Hasta el momento no tengo nada. Ha habido acercamientos con algunos clubes, pero hasta el momento nada concreto”, dijo para TUDN.

Aguilar no se guardó nada y aseguró que él tomó la iniciativa de despedirse del cuerpo técnico y jugadores del América, ya que la directiva no se comunicó con él.

“La realidad es que ellos no me dijeron nada (directiva). Yo tomé la decisión de despedirme de ellos (jugadores y cuerpo técnico) en el vestidor, puesto que lo que viene ya me parecía que era más del grupo que se iba a quedar, que iba a conformar los 23 jugadores para ir a Concachampions. Por eso tomé la determinación en el vestidor de despedirme”, explicó.

Paul Aguilar volvió a hacer hincapié en que las formas durante la negociación no fueron las correctas por parte de las Águilas, por lo que, a pesar de su deseo de retirarse en el equipo, prefirió tomar una decisión por el bien de su familia.

“Sí, claro (le hubiera gustado el retiro en América). Uno entiende la parte de que no hay dinero en ninguna parte del mundo, pero llegarle así a un jugador que estuvo tantos años no fue la correcta. Se los hice saber. Por tal motivo, después ya no hubo acercamiento, plática ni nada. Se entendió correctamente de las dos partes que no íbamos a poder llegar a un acuerdo y esa fue la situación real de no poder firmar.

“Si alguien me hubiera dicho: '¿Sabes qué Paul, va a haber un recorte, te voy a dar un añito más?', ¡encantadísimo! Pero jamás hubo un diálogo de estira y afloja, siempre fue esa propuesta y no más, muy tajante. Hoy toca por mí, mi familia, creo que no merecía esto, así que damos un paso al costado y esperar lo que venga”, sentenció.