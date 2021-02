José Luis 'Parejita' López tuvo un breve paso por Cruz Azul , equipo en el que militó en el Clausura 2008 bajo el mando de Sergio Markarián , quien llegó un torneo antes para dirigir al equipo y con quien el canterano de los Pumas al parecer no tuvo una buena relación, pues aseguró que es una de las dos personas con las que no simpatiza en el futbol, pues explicó que desde su llegada no fue bien recibido, pues llegó a petición de Eduardo de la Torre, no del estratega uruguayo .

“La gente de Cruz Azul siempre me trató muy bien, no me puedo quejar, pero el único que desde que llegué me dijo esto fue Markarián. Hubo dos personas en el futbol que la verdad aborrezco y una de ellas es Markarian, porque yo cuando llegué, yo llegué por el ‘Yayo de la Torre’, que fue Vicepresidente de Cruz Azul y fue el que habló conmigo y me dio la oportunidad de llegar a Cruz Azul”, comentó para el podcast 'La Pelota al que Sabe' de TUDN.