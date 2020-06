Nicolás Castillo , delantero del Club América , consideró que el futbol después de la pandemia será el mismo dentro de la cancha, no así fuera de ella.

“En la cancha no veremos un futbol distinto, uno va a chocar contra otro y no le va a importar nada, pero en producción sí, va a ser un poco complicado, vamos a ver después cuando vuelva la gente al estadio”, resaltó a la par de que los jugadores en América son conscientes de los ajustes que se deben hacer.

“Nosotros tenemos la solidez del club que nos avala, también un nuevo ajuste que nos hicieron y que no hay problema, es entendible, no se está generando lo mismo que cuando hay partidos, si todos estamos de acuerdo no hay problema y hay que acatar, pero sí será ahora complicado el tema de los contratos ya que habrá una cláusula ahora por la pandemia, hay que entender, ponerse en el lugar del otro y saber que estas son cosas que pueden pasar”.