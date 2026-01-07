Liga MX La herida sigue abierta: Afición de Rayados pide no homenajear a Toluca Seguidores de Monterrey no olvidan la eliminación que sufrieron en semifinales ante los Diablos Rojos.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Todavía duele: Afición de Rayados pide no homenajear a Toluca

La eliminación que sufrió Monterrey frente al Toluca en las Semifinales del Apertura 2025 quedó muy clavada entre algunos aficionados de los Rayados y más con el pique que hubo en redes sociales tras la clasificación de los Diablos Rojos a la Final donde se consagraron bicampeones.

Y ahora en la jornada 1 del Clausura 2026 en el Gigante de Acero se revivirá el juego entre regiomontanos y escarlatas, por lo que un sector de la afición de Monterrey ha manifestado su rechazo a la posibilidad de realizar el tradicional pasillo de honor al Toluca.

A días del partido entre Rayados y Diablos Rojos comenzaron a circular en redes sociales comentarios de seguidores regiomontanos que le piden a la directiva no homenajear al campeón del futbol mexicano luego de las burlas que recibieron del Toluca.

“El respeto no se le rinde a quien se burlo de ti”; se puede leer en una imagen compartida por la cuenta Fortaleza Rayada.

Mientras que dentro del plantel de Rayados no tienen pensando en hacer el pasillo de acuerdo con las palabras de Jorge “Corcho” Rodríguez quien señaló que eso no se acostumbra en la Liga MX.

“Lo del pasillo no lo hablamos porque no es costumbre acá. Desde que llegué no lo vi nunca, así que no tenía idea de que se hacía”, señaló el ‘Corcho’.