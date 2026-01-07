    Liga MX

    La herida sigue abierta: Afición de Rayados pide no homenajear a Toluca

    Seguidores de Monterrey no olvidan la eliminación que sufrieron en semifinales ante los Diablos Rojos.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Todavía duele: Afición de Rayados pide no homenajear a Toluca

    La eliminación que sufrió Monterrey frente al Toluca en las Semifinales del Apertura 2025 quedó muy clavada entre algunos aficionados de los Rayados y más con el pique que hubo en redes sociales tras la clasificación de los Diablos Rojos a la Final donde se consagraron bicampeones.

    Y ahora en la jornada 1 del Clausura 2026 en el Gigante de Acero se revivirá el juego entre regiomontanos y escarlatas, por lo que un sector de la afición de Monterrey ha manifestado su rechazo a la posibilidad de realizar el tradicional pasillo de honor al Toluca.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Pedro Caixinha explica las razones que lo motivaron a regresar a la Liga MX
    2:15

    Pedro Caixinha explica las razones que lo motivaron a regresar a la Liga MX

    Liga MX
    Así visualiza Pedro Caixinha el proyecto con FC Juárez
    1:52

    Así visualiza Pedro Caixinha el proyecto con FC Juárez

    Liga MX
    ¡Xolos confirma fichaje del delantero venezolano Josef Martínez!
    1 mins

    ¡Xolos confirma fichaje del delantero venezolano Josef Martínez!

    Liga MX
    Juan Carlos Osorio tendría en la mira a Armando González
    1 mins

    Juan Carlos Osorio tendría en la mira a Armando González

    Liga MX
    'Turco' Mohamed adelanta cuarto refuerzo del Toluca para el Clausura 2026
    2 mins

    'Turco' Mohamed adelanta cuarto refuerzo del Toluca para el Clausura 2026

    Liga MX
    Atlético San Luis anuncia a Santiago Muñoz como nuevo refuerzo
    1 mins

    Atlético San Luis anuncia a Santiago Muñoz como nuevo refuerzo

    Liga MX
    ¿Quién es Aarón Mejía, nuevo refuerzo del América para el Clausura 2026?
    1 mins

    ¿Quién es Aarón Mejía, nuevo refuerzo del América para el Clausura 2026?

    Liga MX
    Héctor Herrera se despide del Toluca con un emotivo mensaje tras el bicampeonato
    1 mins

    Héctor Herrera se despide del Toluca con un emotivo mensaje tras el bicampeonato

    Liga MX
    Nacho Ambriz confirma error en transferencia y permanencia de dos jugadores en León
    2 mins

    Nacho Ambriz confirma error en transferencia y permanencia de dos jugadores en León

    Liga MX
    Santos repatria seleccionado juvenil mexicano del Sporting de Gijón
    1 mins

    Santos repatria seleccionado juvenil mexicano del Sporting de Gijón

    Liga MX

    A días del partido entre Rayados y Diablos Rojos comenzaron a circular en redes sociales comentarios de seguidores regiomontanos que le piden a la directiva no homenajear al campeón del futbol mexicano luego de las burlas que recibieron del Toluca.

    “El respeto no se le rinde a quien se burlo de ti”; se puede leer en una imagen compartida por la cuenta Fortaleza Rayada.

    Mientras que dentro del plantel de Rayados no tienen pensando en hacer el pasillo de acuerdo con las palabras de Jorge “Corcho” Rodríguez quien señaló que eso no se acostumbra en la Liga MX.

    “Lo del pasillo no lo hablamos porque no es costumbre acá. Desde que llegué no lo vi nunca, así que no tenía idea de que se hacía”, señaló el ‘Corcho’.

    Hasta el momento se desconoce si Monterrey le hará el pasillo a Toluca tras conquistar el bicampeonato de la Liga MX.

    Relacionados:
    Liga MXMonterreyToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Tráiler: Toros Neza
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX