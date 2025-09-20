Los Tuzos del Pachuca sumaron su quinto partido consecutivo sin ganar en la Liga MX Apertura 2025 luego de perder como locales 0-2 frente a los Gallos de Querétaro como parte de la Jornada 9 este sábado, una racha que incluso ha puesto la ‘cabeza’ de Jaime Lozano en la guillotina.

Fue, además, la tercera derrota al hilo y en todas sin gol de por medio por parte del cuadro hidalguense; 2-0 ante América, 0-1 ante Cruz Azul y 0-2 frente a Querétaro cuando se asoma la Jornada Doble del torneo ante Puebla y Atlético de San Luis.

Jaime Lozano habló en conferencia de prensa y confesó que en esta profesión una racha como esta y perder un partido de la forma en la que lo hicieron ante Querétaro es para poner en duda su continuidad al frente de los Tuzos.

“Esta no es la cara que venimos presentando en el torneo, hay formas para todo y también para perder, hoy no existimos en el campo y conforme no voy a estar porque la vida es de retos, la vida es de objetivos.

“Aunque salga campeón con Pachuca no voy a estar conforme, son formas de vivir la vida. Hay gente que se enfoca mucho en lo malo, hoy fuimos pésimos en todo el sentido; fuimos, yo el primero y lo he dicho aquí, la culpa es del entrenador siempre porque debe haber un culpable y la responsabilidad es de todos.

“ Asumo esa culpa porque desde que me hice entrenador sabía que estos eran los riesgos y también las alegrías no me las quita nadie que te da esta profesión”, indicó Jimmy Lozano, quien admitió que si bien no renuncia, sabe que su cargo pende de un hilo.

“Hoy decepcionante en todos los sentidos, lo que fuimos. La decisión siempre va a ser de la directiva, la que vea si el equipo tiene respuesta o no tiene respuesta y el día de hoy no la tuvimos. Hoy sí lo vimos todos, no hay nada que esconder, vengo a dar la cara por todo el plantel y fuimos decepcionantes, es la palabra.