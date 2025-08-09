Tigres derrotó a Puebla por marcador de 7-0 en el inicio de la Jornada 4 del Apertura 2025 en la cancha del Volcán en el regreso de la Liga MX tras el parón por la fase de grupos de la Leagues Cup.

Pablo Guede, técnico de Puebla habló en conferencia de prensa tras el partido y lo primero que dijo fue ofrecer disculpas por la presentación del equipo esta noche en el Universitario de Nuevo León.

“Es difícil analizar estos partidos, lo primero que hay que hacer es pedir perdón, porque creo que no corresponde y nos vimos superados en momentos del partido, ellos tienen muchísima calidad, recibes un gol y se abre el partido para ellos, son un gran equipo, grandes individualidades, que cuando uno no está a la altura te puede llegar a pasar esto”.

Se le cuestionó a Guede si se enfocaría en la Leagues Cup al clasificar a la fase de cuartos de final y el técnico fue claro, señaló que no tiene más que dar vuelta a la página regresar a entrenar el próximo lunes.

“Nosotros no podemos priorizar nada, tenemos que volver a la realidad que es entrenar el lunes, trabajar de cara a San Luis y no pensar más allá, es un cúmulo de cosas, no tiene que sonar a excusas. Se los dije en el vestuario a los chicos, es culpa mía, lo tengo clarísimo, yo me echo la culpa de esto, porque creo que tendría que haber manejado las cosas de otra manera y estos chicos no dejaron de correr hasta el último momento”.

Puebla recibirá el próximo viernes a Atlético de San Luis en la cancha del Cuauhtémoc para dar inicio a la fecha cinco del Apertura 2025 de la Liga MX.